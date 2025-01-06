İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkokapan-5” operasyonlarında 1713 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 839 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Büyük katılım ve ekipman desteğiyle operasyon

İzmir dahil 77 ilde düzenlenen operasyonlara:

2 bin 569 ekip ,

, 6 bin 442 personel ,

, 32 hava aracı ,

, 48 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonların detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 Milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri bin 713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkâri, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak’ta düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce 97 kg uyuşturucu madde, 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce 62 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce 37 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünce 16 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce 16 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce 19 kg skunk, 6 kg metamfetamin, 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 8 şüpheli yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 10 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce 10 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

77 İlde Uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarında;

⚠️839 Kg uyuşturucu madde ile

⚠️1 Milyon 168 bin 42 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



⛔Zehir taciri 1.713 Şüpheli yakalandı❗



Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde;… pic.twitter.com/FqL1f4SlzK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2025

Kararlılık mesajı ve teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Açıklamasında, “Her bir operasyon, geleceğimizi koruma mücadelesidir” diyerek uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini ifade etti.