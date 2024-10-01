İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Siberağ-8" operasyonları kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarından hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği tespit edilen 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de “Siberağ-8” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarını kapsayan operasyonlar sonucunda, hesaplarında yüklü miktarda para hareketi tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ilanlarla dolandırdılar

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanları vererek haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle vatandaşların güvenini suistimal eden dolandırıcıların ağı, geniş kapsamlı operasyonla çökertildi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Operasyon sırasında, çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, sim kart ve banka kartı ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerini belgelemek amacıyla detaylı incelemeye alındı. Bu sayede dolandırıcılık ağının bağlantıları ve daha fazla mağduriyet yaratabilecek planlar da açığa çıkarılacak.

Bakan Yerlikaya'dan kahraman jandarmaya tebrik

Operasyonları koordine eden savcılar ve operasyonda görev alan jandarma ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı