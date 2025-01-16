Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Ankara’daki Kesikköprü ve Kırıkkale’deki Kapulukaya hidroelektrik santrallerinin işletme hakkını vermek üzere ihaleye çıkacağını duyurdu. Kesikköprü ve Kapulukaya HES’lerinin özelleştirilmesi için ihale şartnamesi bedeli 100 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olacak. İhaleye son teklifler, 24 Şubat 2025’e kadar verilebilecek.

Taşınmazlar satışa çıkıyor

ÖİB, ayrıca 7 ildeki toplam 18 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Taşınmazlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Muş illerinde yer alacak. Satışa sunulacak taşınmazlar için ihale şartnamesi bedelleri 5 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Geçici teminat bedeli ise 500 bin lira ile 35 milyon lira arasında belirlendi.

İhale tarihleri

Ankara’daki ihaleler için son teklif tarihi 4 Şubat, İzmir, Bursa ve İstanbul’daki ihaleler için 5 Şubat, Erzurum, Kayseri ve Muş’taki ihaleler içinse 6 Şubat 2025 olarak belirlenmiş durumda. Özelleştirme süreci, pazarlık görüşmeleri ve açık artırma ile sonuçlandırılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin belgelerini, belirtilen tarihe kadar ÖİB'nin Kurtuluş/Ankara adresine teslim etmeleri gerekecek.