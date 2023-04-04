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Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
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İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
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Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
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