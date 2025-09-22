Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nda, Özgür Özel üçüncü kez Genel Başkan seçildi. İzmir delegeleri de kurultaya çıkarma yaparak Özel’e tam destek verdi.

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirildi ve yapılan seçimde Özgür Özel, 835 oy alarak üçüncü kez Genel Başkan seçildi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri listesi de kurultayda kabul edildi.

İzmir delegelerinden Özel’e destek

Kurultaya katılan İzmir delegeleri, Özgür Özel’e güçlü bir destek verdiklerini belirtti. İzmir delegeleri, Özel ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek desteklerini gösterdi. Bu destek, İzmir’in CHP içindeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, CHP'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, CHP'nin halkın taleplerine daha yakın olacağını ifade etti.