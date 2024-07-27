Yazın sakinliğini Delikli Koylarda yaşayın: Çeşme'nin gizli cennetleri

Yaz aylarında Çeşme ve Alaçatı’nın kalabalığından uzaklaşıp, temiz denizin ve muhteşem gün batışının keyfini çıkarmak istiyorsanız, Delikli Koyları tam size göre.

Delikli Koyları:

Delikli Koyları, temiz yapısı ve ücretsiz oluşuyla dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin sadece eğlenmek için geldiği bu mekan, son yıllarda popülerlik kazandı.

Doğal ve Sade

Delikli Koyları doğal bir alandır ve herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Duş ve WC imkanları mevcut değildir, ancak telefonlarınız burada çekmektedir.

Üç Farklı Koy

Bölgede üç adet Delikli Koy bulunuyor:

Delikli Koy: Alaçatı tarafından gelirken ilk rastladığınız koy burasıdır. Bu bölgede ağaç sayısı diğer koylardan fazladır ve sessizliği severler için ideal bir yerdir. Köpekler için yerli halkın yaptığı kulübeler mevcut, ancak köpekler genellikle zararsızdır ve biraz sevgi gösterirseniz sabaha kadar yanınızda kalabilirler. Delikli Koy: Popüler olan bu koyda meşhur delikli kayanın bulunduğu yerdir. Burada ağaç ve yakacak imkanı bulunmamaktadır, bu nedenle güneş kremi ve sinek kovar kullanmanız önemlidir. Konaklama yapacaksanız, yanınıza yeterince su ve yiyecek almayı unutmayın. Bu koy genellikle kalabalıktır ve gece müzikle dolu olabilir, bu yüzden eğlenceli sohbetler için ideal bir mekandır. Delikli Koy: Alaçatı'ya en uzak olan bu koy, kampçılar tarafından pek tercih edilmez. Ancak dış çekim için gelen çiftler arasında oldukça popülerdir. Burada her dakika üç gelinin aynı pozu verdiğini görebilirsiniz.

Ulaşım ve Sosyal Medya

Bölgeye toplu taşıma aracı bulunmamaktadır; ulaşım şahsi araç veya otostop ile sağlanabilir. Yaz aylarında bölgeye olan talep nedeniyle otostop ile ulaşımda zorluk yaşamazsınız.

Tüm koylarda telefonlarınız çekmektedir, bu yüzden hikayelerinizi anında paylaşabilirsiniz. Ancak, sosyal medyada fazla vakit geçirip geceki yıldız şölenini kaçırmamaya dikkat edin.

Delikli Koylar’a erişim: Çeşme ve Alaçatı’dan doğal güzelliklere nasıl ulaşılır?

Şahsi Araç ile Ulaşım: İzmir’den: İzmir’den Çeşme yönüne doğru D300 yolunu takip edin. Çeşme’ye vardıktan sonra Alaçatı’ya yönelin. Alaçatı’dan sonra Delikli Koylar’a ulaşmak için tabelaları takip edebilirsiniz. Yol genellikle işaretli olup, GPS ile kolayca ulaşabilirsiniz. Alaçatı’dan: Alaçatı’dan Delikli Koylar’a giderken yerel tabelaları takip edin. İlk olarak 1. Delikli Koy’a ulaşabilirsiniz, ardından diğer koylara yönelerek keşfe çıkabilirsiniz.

Otostop ile Ulaşım: İzmir Killik Koyu plajı hangi özelliklere sahip, nasıl gidilir? İzmir’den Otostop: İzmir’den otostop çekerek Çeşme’ye veya Alaçatı’ya ulaşabilirsiniz. Yaz aylarında bölgeye olan talep nedeniyle otostop yapmak genellikle kolaydır. Çeşme’ye ulaştıktan sonra Alaçatı yönüne devam edebilirsiniz. Alaçatı’dan Otostop: Alaçatı’dan Delikli Koylar’a otostop ile ulaşmak mümkündür. Yöre halkı ve diğer gezginler ile iletişim kurarak bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Toplu Taşıma Seçenekleri: Çeşme ve Alaçatı İçin: Çeşme’den Alaçatı’ya minibüs veya otobüs ile ulaşabilirsiniz. Ancak Delikli Koylar’a toplu taşıma ile doğrudan ulaşım mümkün değildir, bu yüzden şahsi araç veya otostop tercih edilmelidir.

