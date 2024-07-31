Deniz altında yüzmenin keyfi İzmir’de: Şeffaf camlı havuzda yeni bir deneyim

İzmir'de bulunan deniz altı yüzme havuzu, su altı dünyasını keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Bu havuz, cam duvarları sayesinde suyun altında yüzme deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Havuzun şeffaf cam duvarları, yüzücülere suyun içinde yüzmenin yanı sıra deniz yaşamını da gözlemleme şansı tanıyor. Su, her zaman sıcak tutuluyor ve havuzun temizliği düzenli olarak sağlanıyor.

Havuz, İzmir'in merkezi bir yerinde bulunuyor ve ulaşımı oldukça kolay. Toplu taşıma araçları veya özel araçlarla rahatlıkla gidilebilir.

Ayrıca, havuzda su altı keşif turları, dalış eğitimi ve yüzme dersleri gibi etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler sayesinde hem amatör hem de deneyimli yüzücüler için farklı seçenekler sunuluyor.

Eğer deniz altı dünyasını keşfetmek ve su altında yüzmenin keyfini çıkarmak istiyorsanız, İzmir’deki bu havuz size unutulmaz bir deneyim sunacak. Hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteleriyle herkes için ilgi çekici bir mekan.

İzmir Deniz Altı Yüzme Havuzu: Konum ve ulaşım bilgileri

Nerede?

Bu adres, İzmir’in Gümüldür beldesinde yer alıyor. Gümüldür, İzmir şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre batısında, Ege Denizi kıyısında güzel bir tatil beldesidir. Meryemana Caddesi, Gümüldür’ün merkez bölgelerinden birinde bulunuyor.

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma: İzmir şehir merkezinden Gümüldür’e toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz. İzmir Otogarı'ndan Gümüldür yönüne giden otobüsler veya minibüsler bulunmaktadır. Yolculuk süresi trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat sürebilir.

Özel Araç: Özel aracınızla gitmek isterseniz, İzmir şehir merkezinden Gümüldür’e doğru E87 karayolu üzerinden ilerleyebilirsiniz. Yolda Gümüldür tabelalarını takip ederek Meryemana Caddesi’ni bulabilirsiniz. Adresin bulunduğu caddeye geldiğinizde, numara 19’u arayarak doğru yeri bulabilirsiniz. Park yeri genellikle cadde üzerinde mevcuttur.

Adres: Meryemana Cad. No: 19, Gümüldür, 35480 İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.