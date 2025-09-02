TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde 3. Lig 4. Grup ekibi İzmir Çoruhlu’ya evinde 2-0 yenildi. Goller Vefa Gültek ve Recep Gül’den geldi.
Çoruhlu 18. dakikada öne geçti
Konuk takım İzmir Çoruhlu, maçın 18. dakikasında Vefa Gültek’in golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci devrede de baskısını sürdüren Çoruhlu, 74. dakikada Recep Gül’ün golüyle farkı ikiye çıkardı.
Bucaspor 1928 kupa macerasına erken veda etti
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, İzmir Çoruhlu sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Türkiye Kupası 2. Tur’da mücadele etmeye hak kazandı. Bucaspor 1928 ise kupaya erken veda etti.
İzmir Çoruhlu yoluna devam ediyor
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilmişti. İzmir Çoruhlu, 3. Lig 4. Grup’ta yoluna kupada ve ligde güçlü bir başlangıç yaptı.