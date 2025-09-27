Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunun heyecanı İzmir derbisiyle başlayacak. Ligin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, Karşıyaka’yı Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda ağırlayacak. Karşılaşma pazar günü saat 13.00’te başlayacak.

Sezon öncesinde kadro ve teknik ekiplerini yenileyen iki İzmir temsilcisi, yeni başlangıçlarını derbiyle taçlandıracak. Aliağa ekibi, uzun süredir takımı çalıştıran Burak Gören’le yollarını ayırarak Karşıyaka’nın eski başantrenörlerinden Özhan Çıvgın’ı göreve getirdi.

Kaf-Kaf ise yaz döneminde 10 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi ve takımı Faruk Beşok’a teslim etti. Transfer yasağına takılan Karşıyaka, FIBA’ya olan borcunu taksitlendirmeyi başararak sezona tam kadro girmeyi planladı. Ancak sakatlığı süren Egemen Güven derbide forma giyemeyecek.

Yeni sezonun ilk düdüğüyle birlikte hem taraftarlar hem de basketbolseverler, İzmir’in iki güçlü ekibinin kozlarını paylaşacağı derbiye kilitlenecek.