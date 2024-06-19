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Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan kültür balığı çiftliğindeki anaç balıkların ise telef olduğu öğrenildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlarda korku ve panik yaşandı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otluk alanda yayılan yangın dolayısıyla tatil sitesi boşaltıldı. İZMİR (İGFA) - Dikili ilçesne bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki yangın, gece saatlerinde Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otluk alanda başladı.

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