İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otluk alanda yayılan yangın dolayısıyla tatil sitesi boşaltıldı.İZMİR (İGFA) - Dikili ilçesne bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki yangın, gece saatlerinde Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otluk alanda başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlarda korku ve panik yaşandı.
Yetkililer yangının siteye yaklaşmasının ardından siteyi boşalttı.
Bölgede bulunan kültür balığı çiftliğindeki anaç balıkların ise telef olduğu öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: igf