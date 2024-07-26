İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde, saat 14.21'de çıkan orman yangını büyük bir hızla yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Dronlar ile havadan görüntülendi

Yangının yerleşim yerlerine yakın alanlara ulaşması üzerine, dronlarla havadan çekimler yapıldı. Bu görüntülerde yanan alanlar ve yükselen dumanlar açıkça görülüyor. Yangının etkilediği geniş ormanlık bölgelerin görüntüleri, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.