Dikili, Türkiye'nin Ege kıyısında, hem masmavi denizin hem de yeşilin tadını çıkarabileceğiniz mükemmel bir tatil beldesi. Ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz plajlar ve gizli koylar ile bölgenin güzelliklerini keşfetmek için ideal bir yer. İşte Dikili'deki en güzel plajlar ve koylar:

Garip Adası: Tarihle iç içe bir cennet

Garip Adası, Dikili Bademli Limanı'ndan kısa bir tekne yolculuğu ile ulaşabileceğiniz huzurlu bir yer. Tesisi olmayan bu ada, doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Yanınıza şemsiye ve gerekli ekipmanları almayı unutmayın, çünkü adada gölge alanlar oldukça az. Garip Adası, antik dönemden izler taşıyor ve ünlü tarihçi Strabon'un bahsettiği "Işık Saçan Adalar" (antik adı Arginnsai) üçlüsünden biridir. Zamanla karayla birleşen üçüncü adanın yanı sıra, Kalem Adası da bu bölgededir ve özel bir işletmeye aittir.

Hanımın Koyu: Sakinlik ve doğa için ideal bir yer

Kokarot Koyu olarak da bilinen Hanımın Koyu, karadan ulaşımın imkansız olduğu nadir bakir koylardan biridir. Bademli Limanı'ndan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz bu koya, sakin denizi ve beyaz kumlarıyla huzurlu bir tatil için gitmelisiniz.

Pissa Plajı: Doğanın saf güzelliği

Dikili'nin güneybatısında, Pissa Plajı, beyaz kumları ve berrak denizi ile dikkat çekiyor. Dikili merkeze 12 kilometre uzaklıkta yer alan bu plajda, herhangi bir tesis bulunmuyor. Güneşin batışını izlemek için mükemmel bir seçenek.

Denizköy Plajı: Hem özel hem halka açık alanlar

Denizköy Plajı, Bademli ile Çandarlı arasında yer alıyor ve hem özel işletmeler hem de halka açık geniş bir alana sahip. İzmir’in güzel koylarından biri olan Denizköy, kamp severlerin de tercih ettiği yerlerden biri.

Hayıtlı Koyu: Sessiz ve temiz bir cennet

Dikili'nin güneybatısında, merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hayıtlı Koyu, sakinliği ve temiz denizi ile öne çıkıyor. Bademli Köyü'nden kısa bir toprak yolculuğu ile ulaşabileceğiniz bu plajda tesis bulunmuyor.

Killik Koyu: Doğal kil ile cilt bakımı

Killik Koyu, Dikili merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve doğal kil bulunduran sahil şeridi ile ünlü. Beyaz kumları ve turkuaz sularıyla dikkat çeken bu koy, ziyaretçilerine doğal kil ile cilt bakımı yapma imkanı sunuyor. Ücretli özel işletmelerin yanı sıra, dar sahil şeridi halka açık ve ücretsiz.

Küçük Zindancık Koyu: Sakin ve gizli bir bölge

Küçük Zindancık Koyu, gece karanlığı nedeniyle bu ismi almış bir koydur. Hafta sonları sakin bir atmosfer sunan bu koyda, özel mülklerin önünden denize girilebilir. Ayrıca, koyun karşısındaki adaya yüzerek ulaşmak da mümkün.

Dikili'nin bu eşsiz plajlarını keşfederek hem denizin hem de yeşilin tadını çıkarabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve Dikili plajlarına dair videomuza buradan ulaşabilirsiniz.