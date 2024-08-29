Diş hekimliği dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 8-10 Kasım tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen bu etkinlik, diş hekimleri ve sektör temsilcilerine bilimsel ve teknolojik yenilikleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.

Kongreye yoğun ilgi bekleniyor

İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, bu yıl da kongrenin büyük bir ilgi göreceğini belirtti. 31’incisi düzenlenen Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi'nin, diş hekimliği alanında önemli bir buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Atinel, “Her yıl daha fazla katılımcı ile büyüyen bu etkinlikte, diş hekimliği dünyasındaki son gelişmeleri paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Erken kayıt için son tarihin 30 Eylül olduğuna dikkat çeken Atinel, tüm katılımcıları bu fırsatı kaçırmamaya davet etti.

Kongre boyunca yerli ve yabancı birçok uzman diş hekimi, bilimsel sunumlar, kurslar, paneller ve tartışma platformları ile deneyimlerini paylaşacak. Etkinlikte, diş hekimliği alanındaki en yeni teknolojiler ve bilimsel araştırmalar katılımcılarla buluşacak. Ayrıca paramedikal konularında da kabul görmüş konuşmacılar kongrede yer alacak.

Atinel, Bulgaristan’daki diş hekimi meslektaşlarıyla iki yıldır süren işbirliğine vurgu yaparak, sempozyumlarda güncel akademik bilgileri karşılıklı olarak paylaştıklarını söyledi. Yunan meslektaşlarıyla da benzer çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirten Atinel, “Bu kongre, diş hekimliği dünyasında uluslararası işbirliklerini pekiştirme adına büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

Kongre, sadece diş hekimlerine değil, aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren firmalara da geniş bir fırsat yelpazesi sunuyor. Diş hekimliği teknolojilerinde en yeni ürünlerin sergileneceği fuar alanı, katılımcılara sektördeki yenilikleri ilk elden deneyimleme şansı verecek.