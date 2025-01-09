İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı, 16. yılını kutlarken, yeni türlerle zenginleşmeye ve ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik vizyon projelerine hız veriyor. Türkiye’nin ilk doğal yaşam parkı olarak bilinen bu alan, Çiğli Sasalı’da 425 bin metrekarelik geniş bir bölgede, 130 farklı türde 1500’ü aşkın yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçi hedefi 1 milyon

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parkın 2008’deki açılışından bu yana büyük ilgi gördüğünü ve 15 milyon kişiyi ağırladığını belirtti. 2025 yılına kadar hayvan türlerini ve çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Eğrilmez, “Yeni barınaklar inşa ederek ziyaretçi sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz” dedi.

Parkın yeni üyesi: Zebra yavrusu

Veteriner Hekim Duygu Aldemir ise parkın en yeni üyesi olan minik zebra hakkında bilgi verdi. Henüz bir haftalık olan zebra, Doğal Yaşam Parkı’nda doğmuş ve büyük ilgi odağı haline gelmiş durumda. Aldemir, parkta yaşayan hayvanlarla adeta bir aile gibi olduklarını belirterek, “Her yeni doğum bizim için büyük bir heyecan” şeklinde konuştu.

Kayseri’ye yeni gönderimler

Ayrıca, Doğal Yaşam Parkı'nda sayıca fazla olan zebra, devekuşu ve kızıl geyik gibi hayvanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine gönderildi. Hayvan Sağlığı Şefi Yonca Özgen, farklı şehirlerden gelen talepleri karşıladıklarını ve Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerine katkı sağladıklarını belirtti.