İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda, çeşitli türlerde yeni doğumların heyecanı yaşanıyor. Parkta ilk kez kakadular familyasından bir papağan yavrusu dünyaya geldi. Sevecen ve zeki kakaduların yanı sıra zebra, lemur, emu kuşu, Güney Afrika antilobu, yaban keçisi, ceylan ve alageyikler de yeni doğumlarla ailelerini büyüttü.

Kakaduların ilk yavrusu

Doğal Yaşam Parkı’nın en dikkat çekici yeni üyelerinden biri, 15 yıldır parkta yaşayan kakaduların ilk yavrusu oldu. Veteriner Sağlık Teknikeri Emin Onbaş, “Kakadu ailesinden yavru alabilmek için özel bir çalışma yaptık ve başarılı olduk. Şu an baksın içinde 3 yumurta daha var” dedi. Kakadular, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Lemur ve zebra ailesi de büyüdü

Nisan ayından bu yana halka kuyruklu lemur ailesine 3 erkek ve 1 dişi lemur katıldı. Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı, “Lemurlar, doğal yaşamlarına uygun bir ortamda oldukları için rahatça üreyebiliyorlar” dedi. Ayrıca, Afrika Savanı bölümünde iki erkek zebra doğdu ve zebra ailesi 14 üyeye ulaştı.

Mart ayında doğan emu yavrusu ile emu ailesi de genişledi. Veteriner Sağlık Teknikeri Bengisu Ziyan, “Şu an 5 emumuz var. Sosyal ve neşeli hayvanlar” diye belirtti. Ayrıca, Güney Afrika antilobu, ceylanlar ve yaban keçileri de bu yıl yeni yavrularla ailelerini büyüttü.

Her yavruya özel ilgi

Veteriner Sağlık Teknikeri Emin Onbaş, “Doğal Yaşam Parkı ailesi her geçen gün büyüyor. İlk doğumu Ocak ayında aldık, Güney Afrika antilobu bir erkek yavru verdi. Nisan ayında ceylanlar doğum yaptı, 25 dişi ve 14 erkek yavru aldık” dedi. Onbaş, parkta doğan her yavruya özel ilgi gösterildiğini ve sağlıklı bir şekilde büyümelerinin mutluluk verici olduğunu ekledi.