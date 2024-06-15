İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcak havalarda hayvanlarını serin tutmak için özel hazırlıklar yapıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda park sakinleri, meyveli buz kalıpları ve havuzlar sayesinde serinliyor. Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca da açık olacak.

Hayvanlar için serinleme yöntemleri

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 425 bin metrekarelik alanı ile sıcak yaz günlerinde hayvanların serinlemesi için çeşitli yöntemler sunuyor. Buz kalıplarında dondurulmuş meyveler, hayvanların serinlemesi için hazırlanıyor. Halka kuyruklu lemurlar için fındık, dut, kayısı ve badem gibi besinler buz kalıplarında donduruluyor ve hayvanlara sunuluyor. Bu sayede hayvanlar, sıcak havalarda serinleyerek ferahlıyor.

Fil ailesi için duş ve havuz

Parkın sakinlerinden fil ailesi, sıcak havalarda havuzu tercih ediyor. Filler, hortumlarıyla havuzdan aldıkları suyu vücutlarına serperek serinliyor. Gölgeli alanlarda vakit geçiren diğer hayvanlar da zaman zaman havuzlarda serinliyor.

Parkın çeşitli türleri

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 120 türün üzerinde yaklaşık bin 300 hayvan bulunuyor. Türkiye'nin tek fil ailesi olan Begümcan ve Winner çiftinin İzmir, Ege ve Deniz adındaki çocukları, parkın en çok ilgi çeken sakinleri arasında. Ayrıca, aslanlar, kaplanlar, zürafalar ve diğer pek çok hayvan da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beslenme programları ve bakım

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, yaz aylarında hayvanların serinleme ihtiyacını karşılamak için özel beslenme programları oluşturduklarını belirtti. Barınaklardaki doğal gölgeliklerin artırıldığını ve havuzlardaki suların sık sık değiştirildiğini vurgulayan Eğrilmez, her hayvanın yiyeceklerinin özenle hazırlandığını söyledi.

Kurban Bayramı boyunca açık

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olan park, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, 17 Haziran Pazartesi günü de dahil olmak üzere açık olacak. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan park, bayram süresince 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Giriş ücretleri öğrenci için 15 TL, yetişkinler için 30 TL, 0-6 yaş grubu için ise ücretsiz olacak. Ziyaretçiler, İzmirim Kart ve temassız kart ile de ödeme yapabilecek.