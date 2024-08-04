İPark yetkilileri, doğada karşılaşılan bazı hayvanların tedaviye ihtiyaç duymadığını belirterek vatandaşları, sağlıklı hayvanları doğadan koparmamaları konusunda uyarıyor.

Hayvan bakımında özenli yaklaşım

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parkta tedavi edilen uçamayan kuşlar ve diğer yaralı hayvanlarla ilgili bilgiler verdi. Eğrilmez, "Uçamayan her kuşun tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Özellikle genç kuşlar, anne tarafından gözlemlenerek deneme uçuşları yaparlar. Bu kuşlar bazen birkaç saatlik uçuş denemeleri gerçekleştirirler ve bu süreçte yardım almak yerine, doğadaki bu denemelerine devam etmeleri daha uygundur" dedi.

Çiğli'deki 126 türden 1360 hayvanın barındığı park, vatandaşlardan gelen yaralı ve güçsüz hayvanların bakımını yapıyor. Ancak park yetkilileri, özellikle kuş yavrularının uçmayı öğrenme süreçlerinde vatandaşlar tarafından getirilen sağlıklı kuşların doğadan koparılmaması gerektiğini vurguluyor. Eğrilmez, vatandaşların, doğada uçmayı öğrenen kuşları, veteriner hekime veya hayvanat bahçesine götürmek yerine, su kuşlarını denize yönlendirerek doğayla buluşmalarını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Yaralı hayvanların bakım süreci

Mayıs ayında, vatandaşlar tarafından yaralı olduğu düşünülen iki tilki yavrusu ve iki baykuş, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Yapılan detaylı kontroller ve bakımlar sonucunda, bu hayvanların herhangi bir yarası olmadığı ve sağlıklı oldukları belirlendi. 3,5 aylık bakım sürecinin ardından, tilki ve baykuşlar doğaya geri salındı. Hayvan bakıcısı Hulki Öztürk, tilkilerin ve baykuşların yeterli olgunluğa eriştiğini ve bakım sürecinin özenle yapıldığını ifade etti. Öztürk, tilkilerin gelişim süreçleri hakkında da bilgi vererek, "Tilkiler ilk getirildiklerinde birisi 400 gram, diğeri ise 500 gram ağırlığındaydı. Şimdi ise birisi 3, diğer ise 3,5 kilogram ağırlığa ulaştı" dedi.