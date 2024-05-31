2007 yılından bu yana Ege Orman Vakfı ile iş birliği içinde olan şirket, bu yıl 12’nci fidan bağışını gerçekleştirdi. İzmir Doğalgaz, çalışanlarının doğum günlerinde onlar ve aileleri adına hatıra ormanı oluşturarak doğaya olan bağlılığını pekiştiriyor.

İzmir’in hava kalitesini artırmak amacıyla doğalgaz kullanımını yaygınlaştıran İzmir Doğalgaz, aynı zamanda düzenlediği fidan dikim etkinlikleriyle doğaya katkı sağlamaya devam ediyor. Manisa-Akhisar-Çamönü Mevkii ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen son fidan dikim etkinliğine İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Murat Ceran, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, çok sayıda çalışan ve çocukları katıldı.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Bir Adım Daha

Etkinlik öncesinde konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarından bahsetti. İzmir Doğalgaz’ın 12 yıldır süregelen katkılarından dolayı teşekkür eden Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Murat Ceran’a plaket takdim etti. Öztürk, İzmir Doğalgaz’ın çevreye olan duyarlılığının diğer şirketlere de örnek olmasını diledi.

Doğaya Sorumluluk Geleceğe Umut

İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Murat Ceran, şirket olarak ağaçlandırma çalışmalarını önceliklendirdiklerini ve bu tür projeleri düzenli olarak devam ettireceklerini belirtti. Ceran, “12’ncisini gerçekleştirdiğimiz fidan dikme etkinliğimizin bizim için özel bir anlamı var. Her bir çalışanımız ve aileleri adına fidan dikiyoruz. Bu yıl çalışanlarımıza doğum günü hediyesi olarak başlattığımız fidan bağışını, önümüzdeki yıllarda da çalışan ve aile sayısı kadar fidan dikimiyle devam ettirerek geleneksel hale getireceğiz. Her bir fidan, doğaya olan sorumluluğumuzun ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma arzumuzun bir sembolüdür. Birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören sonrasında, temsili fidanlar İzmir Doğalgaz çalışanları ve onların çocukları tarafından toprakla buluşturularak can suları verildi.