Dönertaş Sebili: Mermerin sanata dönüştüğü Osmanlı eseri

İzmir'in kalbi Konak'ta, Osmanzade Yokuşu ile Anafartalar Caddesi'nin kesişim noktasında sizi Dönertaş Sebili karşılıyor. 1814 yılında, Osmanzadeler'den Seyyid İsmail Rahmi Efendi tarafından yaptırılan bu zarif sebil, adını köşesindeki dönen sütundan alıyor. Yüzyıllardır İzmir'in önemli su kaynaklarından biri olarak hizmet veren bu yapı, aynı zamanda Osmanlı sebil kültürünün de bir temsilcisi.

Dilek Taşı ve mimari detaylar

Sebilin köşesinde yer alan döner sütun, başlarda yapının dengesini kontrol etmek amacıyla yerleştirilmiş olsa da, zamanla halk arasında bir dilek taşı olarak ün kazanmış. Efsaneye göre, bu taşı döndürebilen kişilerin dileklerinin gerçekleşeceğine inanılırmış.

Mermerden inşa edilmiş, kübik gövdeli bu yapı, kiremit kaplı bir kubbeyle taçlandırılmış. Anafartalar Caddesi'ne bakan cephesinde bir pencere ve bir çeşme bulunurken, Osmanzade Yokuşu'na bakan cephesinde madeni şebekeli bir pencere ve bir kapı yer alıyor. Bu kapı ve pencerelerin üstlerindeki kitabeler, dönemin estetik anlayışını gözler önüne seriyor.

Sebilin mermer süslemeleri, çiçek ve bitki motifleriyle dolu. Kapının üzerindeki panoda anıtsal bir cami, çeşmenin üzerindeki panoda ise bir kent panoraması işlenmiş. Bu panoramada, surlarla çevrili kentin merkezinde yer alan, üç kubbeli ve çift minareli bir cami dikkat çekiyor.

Osmanlı Sebil kültürü ve Dönertaş Sebili

Dönertaş Sebili, mimari güzelliğinin ötesinde, Osmanlı'nın sebil kültürünü de yansıtıyor. Bu hayır yapısında, tıpkı diğer sebillerde olduğu gibi, yoldan geçenlere ücretsiz içme suyu ikram edilirmiş. Bayramlar ve özel günlerde ise bu hayırseverlik daha da genişletilerek, şerbet dağıtımı yapılırmış.

2006 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Dönertaş Sebili, günümüzde hala sağlam ve iyi durumda olsa da, artık aktif olarak kullanılmıyor. Ancak, mimarisi ve tarihçesiyle İzmir'in su mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Ziyaret için bilgiler

Dönertaş Sebili, İzmir'de gezilecek yerler listenize mutlaka eklemeniz gereken bir durak. Hem tarihi dokusunu hissetmek hem de mermer süslemelerindeki ince işçiliği yakından görmek için bu eşsiz yapıyı ziyaret edebilirsiniz.

Dönertaş Sebili: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Konum:

Dönertaş Sebili, İzmir'in Konak ilçesinde, tarihi Anafartalar Caddesi ile Osmanzade Yokuşu'nun kesiştiği köşede yer alır. Bu bölge, İzmir'in en hareketli ve tarihi açıdan zengin semtlerinden biri olan Basmane'ye oldukça yakındır. Sebil, İzmir'in eski şehir merkezindeki tarihi dokuyu keşfetmek isteyenler için ideal bir durak.

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma ile: İzmir'in birçok noktasından kolayca ulaşabilirsiniz. Öncelikle Konak'a ulaşmanız yeterlidir. Konak Meydanı'ndan yaklaşık 15 dakika yürüyerek Anafartalar Caddesi boyunca ilerlediğinizde Dönertaş Sebili'ne varabilirsiniz. Alternatif olarak, Basmane'den de yürüyerek ulaşmak mümkündür.

Metro ile: Basmane Metro İstasyonu'nda inip yaklaşık 10 dakika yürüyerek Osmanzade Yokuşu'na ulaşabilirsiniz.

Tramvay ile: Konak Tramvayı'nı kullanarak Çankaya durağında inebilir, buradan kısa bir yürüyüşle Dönertaş Sebili'ne ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile: Konak veya Basmane yönünden gelenler için Anafartalar Caddesi üzerinde uygun park yerleri bulabilirsiniz. Ancak, bölgedeki dar sokaklar nedeniyle toplu taşıma kullanımı daha rahat olabilir.

Adres: Osmanzade Yokuşu ve Anafartalar Caddesi Kesişimi, Konak, İzmir, Türkiye