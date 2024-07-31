Doubletree by Hilton Airport: Yüzme havuzunda dinlenme ve eğlence

Doubletree by Hilton Airport, modern konfor ve keyfi bir araya getiren bir oteldir. Otelin yüzme havuzu, misafirlere rahatlama ve eğlenme imkanı sunmaktadır.

Havuz özellikleri:

Kapalı Havuz: Otelin kapalı yüzme havuzu, yıl boyunca kullanılabilir. Havanın durumuna bakılmaksızın rahatça yüzebilirsiniz.

Sıcaklık: Havuz suyu, yıl boyunca uygun sıcaklıkta tutulur, böylece her mevsimde konforlu bir yüzme deneyimi yaşarsınız.

Çocuklar İçin: Çocuklar için özel bir alan bulunur, bu sayede aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilir.

Havuz çevresinde rahatlamanızı sağlayacak şezlonglar ve güneşlenme alanları bulunur. Ayrıca, havuz başında bir bar veya restoran olabilir, böylece serinletici içeceklerinizi veya hafif atıştırmalıklarınızı alabilirsiniz.

Öne çıkanlar:

Dinlendirici Atmosfer: Havuz çevresinde huzurlu bir atmosfer bulunur, bu da stres atmanıza yardımcı olur.

Konforlu Tesiste Yüzme: Otelin sunduğu diğer imkanlarla birlikte havuz keyfi, mükemmel bir tatil deneyimi sunar.

Doubletree by Hilton Airport Yüzme Havuzu: Nasıl ulaşılır?

Adres: Fatih Mahallesi, Ege Cd. 4a, 35410 Gaziemir, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Konum ve ulaşım:

Gaziemir İlçesi: İzmir'in merkezinin güneydoğusunda yer alan Gaziemir ilçesinde bulunan bu adres, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yakın bir konumda bulunmaktadır. İzmir Carrea Yüzme Havuzu nerede, nasıl gidilir?

Toplu Taşıma: Metro: İzmir Metro'sunun Mavişehir ve İZBAN hatları ile Gaziemir'e ulaşabilirsiniz. Gaziemir Metro İstasyonu, Ege Caddesi'ne yürüyüş mesafesindedir. Otobüs: İzmir şehir merkezinden Gaziemir'e giden otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Ege Caddesi üzerinde duraklar mevcuttur.

Özel Araçla Ulaşım: İzmir Merkez'den: İzmir şehir merkezinden Gaziemir'e doğru Ege Caddesi'ni takip ederek ulaşabilirsiniz. Trafik durumuna bağlı olarak 20-30 dakika sürebilir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan: Havalimanından Ege Caddesi'ni takip ederek kısa bir yolculukla 10-15 dakika içinde bu adrese ulaşabilirsiniz.

