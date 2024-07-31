Esporun kalbi bu kez İzmir’de atacak. Türkiye’nin en iyi League of Legends takımı, Fuar İzmir C Hol’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali’nde belirlenecek. 2024 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Seyirciler, saat 14.00’ten itibaren alana giriş yapabilecek ve final mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

Büyük final İzmir’de

Türkiye’nin en iyi League of Legends takımları, büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için mücadele edecek. Yaz Mevsimi Playoff aşamasında dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar EMEA Masters 2024 elemelerinde yarışacakken, ilk 3 sırada yer alan takımlar ise ülkemizi Berlin’de yapılacak EMEA Masters 2024’te doğrudan temsil edecek. Espor tutkunları bu büyük finalde heyecan dolu anlar yaşayacak.

Festival tadında e-spor deneyimi

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, sadece bir espor müsabakası değil, aynı zamanda tam anlamıyla bir festival atmosferi sunacak. İzleyiciler, birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici aktivasyonlar ile yeteneklerini sergileyebilecek ve sürpriz ödüllü yarışmalara katılarak keyif dolu bir gün geçirecek. Tüm ayrıntılar LoLespor sosyal medya kanallarından (Twitch, YouTube, Twitter, Instagram) paylaşılacak.

Etkinlik için bilet satışları devam ederken, espor tutkunları bu büyük finali kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Fuar İzmir’de gerçekleşecek bu büyük etkinlik, hem heyecanlı mücadeleleri hem de renkli etkinlikleri ile unutulmaz bir deneyim sunacak.