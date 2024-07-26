İzmir Ege Park alışveriş merkezi nerede?

İzmir'in Balçova ilçesinde, Mithatpaşa Caddesi No: 1460 adresindeki Bahçelerarası Mahallesi'nde yer almaktadır.

Nasıl Ulaşılır?

Araba ile: Mithatpaşa Caddesi No: 1460, Balçova, İzmir adresine kendi aracınızla veya taksiyle kolayca ulaşabilirsiniz. AVM'nin otoparkı mevcuttur.

Toplu Taşıma ile: İzmir Ege Park AVM'ye çeşitli noktalarından Balçova'ya giden otobüs ve minibüs hatlarını kullanabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz otobüs hatları 10, 202, 510, 811, 5, 6, 7, 8, 82, 950 ve 969'dur.

Metro ile: Fahrettin Altay Metro İstasyonu'ndan çıktıktan sonra kısa bir yürüyüşle veya toplu taşımalar ile AVM'ye gidebilirsiniz.

Tramvay ile: Fahrettin Altay durağında inerek kısa bir yürüyüşle veya toplu taşımalar ile AVM'ye ulaşabilirsiniz.

Ege Park Balçova Moda ve Alışveriş Merkezi, 45.000 m² alanda, otel bölümü hariç 22.000 m² kiralanabilir alana sahiptir ve 23 katlı farklı mimarisiyle dikkat çeker. Alışveriş merkezi 2 kattan oluşur ve üst katlarda Ramada Encore Otel hizmet verir. Şehir merkezine yakın olan bu kompleks, havaalanı ve yeni fuar alanına çevreyolu bağlantısıyla konforlu ulaşım sağlar. Ramada Encore Oteli, İzmir Expo fuar alanına yürüme mesafesindedir. Proje, alışveriş ve eğlencenin yanı sıra oteliyle tam bir yaşam merkezi sunar.

İzmir Ege Park AVM'de sunulan hizmetler nelerdir?

Mağazalar: Ulusal ve uluslararası markaların mağazaları.

Yeme-İçme: Restoranlar, kafeler ve fast-food zincirleri.

Eğlence: Sinema salonları ve çocuk oyun alanları.

Konaklama: Ramada Encore Otel.

Otopark: Geniş otopark alanı.

Etkinlik Alanları: Kültürel ve sosyal etkinlikler için alanlar.

ATM ve Bankacılık Hizmetleri: Çeşitli bankaların ATM'leri.

Güvenlik: 24 saat güvenlik hizmeti.

Wi-Fi: Ücretsiz internet erişimi.

İzmir Ege Park AVM, alışverişten eğlenceye, konaklamadan yeme-içmeye kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunarak ziyaretçilerine konforlu ve keyifli bir deneyim sağlar.

İzmir Ege Park AVM, genellikle sabah 10:00'dan akşam 22:00'ye kadar hizmet vermektedir.