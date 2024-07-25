İzmir Ege Perla alışveriş merkezi nerede?

Çınarlı, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Ozan Abay Caddesi'nde bulunan 8 numaralı adrestir ve posta kodu 35170'tir.

Nasıl ulaşılır?

Metro: İzmir Metro'nun M1 hattını kullanarak Konak İstasyonu'na gelin. Buradan, otobüs veya dolmuş hatlarına geçiş yaparak Ozan Abay Caddesi'ne ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Konak'tan hareket eden otobüs hatlarını kullanarak Ozan Abay Caddesi'ne ulaşabilirsiniz. Özellikle Konak Meydanı'ndan kalkan otobüsler bu bölgeye hizmet vermektedir.

Özel Aracınız ile: İzmir şehir merkezinden veya çevre ilçelerden kendi aracınızla geliyorsanız, İzmir Konak bölgesine yönlendiren tabelaları takip edin. Ozan Abay Caddesi, Konak'ın merkezine yakın bir noktada yer aldığından, bu caddeyi bulmak kolay olacaktır.

İzmir Ege Perla AVM de düzenlenen etkinlikler nelerdir?

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: Sergiler, konserler, tiyatro gösterimleri ve sanat atölyeleri gibi kültürel etkinlikler.

Alışveriş Etkinlikleri: İndirim günleri, alışveriş çekilişleri ve özel kampanyalar.

Yiyecek ve İçecek Etkinlikleri: Gurme tadım etkinlikleri, yemek yarışmaları ve aşçılık atölyeleri.

Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar için eğlence aktiviteleri, masal anlatımları, yüz boyama ve oyun alanları.

Sağlık ve Fitness Etkinlikleri: Spor ve yoga seansları, sağlıklı yaşam seminerleri ve fitness atölyeleri, genellikle çeşitlilik göstermektedir.

İzmir Ege Perla AVM genellikle mağazalar: 10:00 - 22:00 yiyecek ve içecek alanları: 10:00 - 22:00 (Bazı restoranlar ve kafeler daha geç kapanabilir.)