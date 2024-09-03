İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen Create in İzmir Teknoloji ve Yaratıcılık Günleri, farklı disiplinlerden gençlere ilham veriyor. Etkinlikte, oyun geliştirme, yazılım, tasarım, sinema ve televizyon gibi yaratıcı alanlarda kariyer yapmak isteyenler, uzmanlardan değerli bilgiler edinecek. Bu bilgiler, katılımcıların kendi kariyer rotalarını doğru bir şekilde çizmelerine yardımcı olacak.

Geleceğin şehirleri ve yapay zeka konuşulacak

Etkinlik kapsamında, 4 Eylül Çarşamba günü 'Geleceğin Şehirleri' başlıklı oturumda; İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, şehir planlamasının geleceğini ele alacak. 5 Eylül Perşembe günü düzenlenecek 'Yapay Zekanın Yaratıcı Kullanımı' etkinliğinde ise dijital içerik üreticisi Ozan Sihay, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'den Doruk Yazıcıoğlu ve Decktopus AI CEO’su Noyan Alperen İdim, yapay zekanın yaratıcı alanlardaki kullanımını anlatacak. Tüm oturumlar, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.’nin standında 17.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapay zeka robotu Sophia ilgi odağı oldu

İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Gözde Çeviker, etkinliklerin ilk gününde yapay zeka robotu Sophia’nın katılımıyla gerçekleşen programın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Dr. Çeviker, “Create in İzmir projesiyle İzmir’i yaratıcılık ve teknoloji merkezi yapma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu etkinlikler, İzmir’in tarih ve kültürünü modern inovasyonlarla harmanlayarak şehrimizi daha ileriye taşıma amacımızın bir parçası,” dedi. İzmirlileri, bu ilham verici buluşmalara katılmaya davet etti.