İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazanan bin 500 öğrenci, 5 gün süren mezuniyet törenlerinin sonunda yeni hayatlarına uğurlandı. Tören, kampüs içindeki amfitiyatroda gerçekleştirildi ve her fakülte ve yüksekokul için ayrı ayrı düzenlendi. Gençler, cübbelerini giyip keplerini coşkuyla havaya fırlatarak mutluluklarını doyasıya yaşadılar.

Gençlere başarı dilekleri

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz gibi önemli isimlerin de katıldığı törende, mezunlar aileleri ve akademisyenleriyle sevinçlerini paylaştılar. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, mezunlara hitaben duygusal bir konuşma yaparak gelecekleri için başarı dileklerini iletti.

Mezuniyet törenleri, gençlerin akademik başarılarını iş hayatına taşıma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek ülkelerine katkıda bulunma arzularını dile getirdiler.