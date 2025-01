İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Mardin’in Derik ilçesindeki Bayır İlkokulu'ndaki miniklere unutulmaz bir sürpriz yaptı. Öğrenciler, Ege bölgesine özgü lezzetleri, öğretmenlerinin aracılığıyla “Ege lezzetlerini merak ediyoruz” mesajını gönderen çocuklara gönderdi. İEÜ’lü gençler, kayıtsız kalmayarak, incirli ve cevizli kurabiyeler ile zeytinli ve tulum peynirli atıştırmalıklar hazırlayarak, bunları özenle paketledi ve Mardin’e doğru yola çıkardılar.

İzmir’den Mardin’e sevgi dolu bir mesaj

Yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki üniversiteli ağabey ve ablalarından gelen bu hediyeler, Bayır İlkokulu’ndaki minik öğrencilerde büyük bir sevinç yarattı. Paketlerini büyük bir heyecanla açan çocuklar, bol bol fotoğraf çekip teşekkürlerini ilettiler. Yüzlerindeki gülümseme, binlerce kilometreye rağmen sevginin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazan Turhan, İzmir ile Mardin arasında kurulan sevgi köprüsüne dikkat çekerek, "Köy okulundaki öğretmenimiz Hakan Sönmez bizlere ulaştı ve çocuklarımıza bilmedikleri yöresel ürünleri tanıtmak istediğini belirtti. Onlara güzel bir sürpriz yapmak için bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz büyük bir istekle mutfağa girerek Ege’nin tatlarını hazırladılar. Hediyelerimizin içinde defter ve kalem gibi çocukların bizi hatırlayacakları malzemelere de yer verdik" dedi.

Sevginin mesafesi yoktur

Prof. Dr. Turhan, sevginin her yerde ulaşabileceğini vurguladı ve “Nerede olursanız olun, sevgi her yere ulaşır. Bu projeyle çocuklarımıza ve gençlerimize bir kez daha bunu gösterdik. Bundan sonra da çocuklarımızın mutlu olacağı her projede yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bayır İlkokulu’ndaki öğrenciler ise İzmir'deki ağabey ve ablalarına teşekkürlerini videolarla ileterek, ellerindeki kurabiyelerle poz verdi. “İzmir’e sevgiler” mesajı göndererek, bu güzel sürprizi unutulmaz kıldılar.