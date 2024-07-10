İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘sağlıklı kampüs’ konseptini, Avrupa’daki üniversitelerden gelen akademisyen ve idari çalışanlara tanıttı. 7 farklı ülkeden gelen konuklara, İEÜ’nün sağlıklı kampüs yatırımları ve öğrencilere sunduğu imkanlar detaylıca anlatıldı.

Sağlıklı kampüs konsepti

İEÜ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen ‘Erasmus Uluslararası Eğitim Haftası: Sağlıklı Kampüs Konsepti’ etkinliği 4 gün sürdü. Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Polonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen katılımcılar, İEÜ’nün sağlıklı kampüs uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Güzelbahçe kampüsü örnek gösterildi

Etkinlikte, İEÜ’nün sağlıklı kampüs yatırımları, fiziksel aktivite ve spor olanakları, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek hizmetleri konuklara tanıtıldı. İEÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, sağlıklı kampüs kavramının yükseköğretim kurumları için önemini ve topluma katkısını vurgulayan bir seminer verdi. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise, 12 Haziran’da temeli atılan Güzelbahçe Kampüsü’nün sürdürülebilir sağlıklı kampüs tasarımı hakkında bilgi sundu.

Fiziksel ve mental sağlık

Prof. Dr. Öner, İEÜ genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, sağlıklı kampüs konsepti çerçevesinde fiziksel ve mental sağlığı, sağlıklı beslenmeyi, çevre sağlığını ve sürdürülebilirliği temel aldıklarını belirtti. “Üniversitemizde sıklıkla sportif faaliyetler ve turnuvalar düzenliyoruz. Pilates, zumba ve yoga dersleri, masa tenisi turnuvaları bu faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Kampüsümüzde sağlıklı yiyeceklere erişimi kolaylaştırdık. Etkinliklerde börek ya da tatlı yerine meyve ve ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar sunuyoruz” dedi.

Psikolojik destek hizmetleri

Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde görev yapan klinik psikologların öğrencilere psikoterapi seansları sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Öner, bağımlılık ve kaygı yönetimi gibi konularda farkındalık seminerleri düzenlediklerini belirtti. Kampüs içerisinde geri dönüşüm noktalarının sayısını artırdıklarını ve plastik kullanımını azaltmak için su sebilleri yerleştirdiklerini söyledi.

Sağlıklı kampüsü deneyimlediler

İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Hülya İncekara, etkinliğin uluslararası alanda örnek bir nitelik taşıdığını belirtti. Konukların sağlıklı kampüsü bireysel olarak deneyimlemeleri amacıyla pilates ve yoga gibi fiziksel egzersizler düzenlediklerini ifade etti. Ayrıca, katılımcılar kendi ülkelerine özgü sağlıklı atıştırmalıkları İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile hazırladı. Efes, Meryem Ana ve Şirince gezileriyle İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamı da tanıtıldı.