Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 23 yıllık eğitim yolculuğunda 2024 YKS sonuçlarına göre dikkat çekici bir başarı elde etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 23 yıllık serüveni

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olarak 23 yıllık eğitim serüveninde yeni bir başarıya daha imza attı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite, genel doluluk oranında yüzde 99.48 seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ön lisans programlarında yüzde 100, lisans programlarında ise yüzde 99.26 doluluk oranı yakalayan İEÜ, toplamda 2 bin 509 yeni öğrenci tarafından tercih edildi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranının yüzde 89.35 olduğunu belirterek, İEÜ’nün bu ortalamanın çok üzerinde bir başarı gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Abacıoğlu, “İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, sadece Ege Bölgesi’nden değil, Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin ilk tercihi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Akademik kadromuz, teknolojik altyapımız ve uluslararası bağlantılarımızla fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Gençlerimizde karşılık bulduk

Prof. Dr. Abacıoğlu, İEÜ’nün başarı grafiğinin her yıl daha da yükseldiğini vurgulayarak, “Yüzde 100’e yakın bir tercih oranıyla, gençlerin beklentilerini en iyi şekilde karşıladığımızı görüyoruz. Bu sonuçlar, üniversitemizin stratejik hedefler doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Gençlerimiz en değerli mirasımız

İEÜ Rektörü, gençleri geleceğin en değerli mirası olarak nitelendirerek, “Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, en büyük sorumluluğumuz. Aramıza katılan yeni öğrencilerle birlikte daha da güçlendik ve ailemizi büyüttük. İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyor, tüm gençlerimizi ve ailelerini kutluyorum. Gelecek başarılarda birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.