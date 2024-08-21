İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) görev yapan Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ve Prof. Dr. Murat Aşkar, orman yangınlarıyla mücadelede çığır açacak bir projeye imza attı.

50 metre yüksekliğinde ve 250 ton su kapasitesiyle güçlü müdahale

Geliştirdikleri 'yangın kulesi' 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve 250 ton su kapasitesine sahip. Kule, içerisinde yer alan sıcaklık ve akıllı alev-duman sensörleri sayesinde yangını anında tespit ederek, 200 metre mesafeye kadar su püskürtebiliyor. Prefabrike betondan inşa edilecek olan bu kule, ormanlık alanlara kolaylıkla kurulabilecek ve bin derece sıcaklığa dayanabilecek yapıda tasarlandı. Kule, su ihtiyacını ise yer altı kaynaklarından çekerek kendi haznesinde biriktirecek.

Patenti alındı

İki yıl önce trafo, termik santral ve yerleşim alanlarını koruma amacıyla ‘yangın duvarı’ projesini başarıyla hayata geçiren Kozanoğlu ve Aşkar, şimdi de orman yangınlarıyla mücadelede devrim yaratacak 'yangın kulesi' projesine öncülük ederek, bu yenilikçi tasarımın patentini aldı.