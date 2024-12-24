İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Oda Orkestrası’ndan üç genç müzisyen, Narlıdere Huzurevi’nde verdikleri konserle yılbaşı coşkusunu erken başlattı.

Gençlerden huzurevinde unutulmaz konser

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri İlayda Erten, Ada Bayındır ve Öykü Karasu’dan oluşan trio, Narlıdere Huzurevi’nde gerçekleştirdikleri konserle büyüklerimize eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. 16 parçalık repertuvarlarında hem Klasik Batı müziğine hem de Türk müziğine yer veren öğrenciler, performanslarıyla huzurevi sakinlerinden büyük alkış aldı.

Sanatla nesiller buluşuyor

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, konserin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Huzurevindeki büyüklerimizle gençlerimizi bir araya getirmek bizim için çok anlamlı. İlk konserimizi yılbaşı öncesi gerçekleştirdik ve çok güzel karşılandık. Konserlerimiz her ay devam edecek ve farklı huzurevlerinde genç müzisyenlerimizle bu bağı güçlendireceğiz.”

Gençlerden samimi mesajlar

Konserde yer alan genç müzisyenler de duygularını dile getirdi. Fizyoterapi Bölümü öğrencisi İlayda Erten, “Büyüklerimizle bir arada olmak bizleri çok mutlu etti” derken; İngilizce Mütercim ve Tercümanlık öğrencisi Ada Bayındır, “Bu konser, bugüne kadar katıldığım etkinliklerden çok farklı ve özel bir anlam taşıyordu,” ifadesini kullandı. Matematik Bölümü öğrencisi Öykü Karasu ise “Büyüklerimizin tavsiyelerini dinlemek ve onların sevgi dolu ilgisiyle karşılaşmak bizim için çok kıymetliydi” dedi.

Gençlerin performansı, huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Konserin sonunda öğrenciler, yeni konserlerde yeniden bir araya gelme sözü verdi.