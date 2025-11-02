İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, kentin tarihsel dokusunu ve çok kültürlü yapısını sanatın diliyle anlattı. “Kent ve Empresyonizm” projesi kapsamında Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane hattında yer alan bölgeleri gezen öğrenciler, İzmir’in zengin kültürel mirasını fotoğraflarla belgeledi. Ardından bu kareleri, yapay zekâ destekli dijital araçlarla tabloya dönüştürerek özgün sanat eserlerine imza attı.

“İzmir’in çok katmanlı dokusunu anlattılar”

Proje yürütücüsü Dr. Utkan Boyacıoğlu, çalışmanın amacını şu sözlerle anlattı:

“Bu sanat akımının en önemli özelliği, hayatın içinden manzaraları özgün bakış açılarıyla resmetmek. Öğrencilerimiz de İzmir’in dinamik ve çok kültürlü dokusunu kendi izlenimleriyle yansıttı.”

Boyacıoğlu, “Kent ve Empresyonizm” projesinin İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi paydaşlığında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü “ODAK İzmir – Ortak, Dayanışmacı, Aktif, Kapsayıcı İzmir” projesi kapsamında düzenlenen “Bir Arada Yaşam Rotası” etkinliğiyle birleştiğini aktardı.

41 öğrenci İzmir’i farklı gözlerle gördü

Anafartalar Caddesi, Hatuniye Camii, Dönertaş Sebili, Aziz Vukolos Kilisesi, Basmane Garı gibi birçok noktayı gezen 41 öğrenci, bu bölgelerdeki yaşamı gözlemleyip fotoğrafladı. Daha sonra yapay zekâ destekli sanat araçlarını kullanarak İzmir’i empresyonist bir yorumla yeniden resmettiler.

“Sanat kente dair bir ifade aracıdır”

Boyacıoğlu, “Projede öğrencilerimizin şehri yalnızca gözlemlemelerini değil, anlamlandırmalarını da istedik. ODAK İzmir iş birliğiyle yapılan bu çalışma, sanatın toplumsal yaşama dair güçlü bir ifade aracı olabileceğini gösterdi” dedi.

Eserler İzmir’de sergilenecek

Ortaya çıkan eserlerin başta Elhamra Sahnesi olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği alanlarda sergileneceğini açıklayan Boyacıoğlu, “Öğrenciler, bu karelerin onlarda uyandırdığı duyguları kısa metinlerle ifade edecek. Bu metinler de eserlerin altında yer alacak” bilgisini paylaştı.

Dijital rozetle ödüllendirilecekler

Proje sonunda koşulları sağlayan öğrencilere, İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından dijital rozet verilecek. Ayrıca proje kapsamında üretilen fotoğraf, çizim ve kısa videolar, “Bir Arada Yaşamın İzleri” adlı sergide sanatseverlerle buluşacak.