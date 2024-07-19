İzmir'in Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen elektrik akımı faciasıyla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre yıllardır süren elektrik sorunlarına ve şikayetlere rağmen çözümün bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine göre, sorunun çözülmemesi nedeniyle facianın önlenememiş olabileceği konuşuluyor.

Görgü tanıklarından F.U, "Yaklaşık 5-6 yıldır ara ara yaşanan bu sorunu Gediz Elektrik'e defalarca ilettik. Ancak her yağmur yağdığında kaldırımdan ve mazgallardan duman çıkmaya devam ediyordu" şeklinde ifade etti. Aynı bölgede yaşayan diğer tanıklar da benzer sorunları dile getirerek, yapılan şikayetlere rağmen sorunun giderilmediğini belirtti.

Savcılık fezlekesinde yer alan bilgilere göre, bölgede daha önce de benzer ihbarlar yapılmış ve bazı müdahalelerde bulunulmuş, ancak kalıcı çözüm sağlanamamış. Elektrik şirketi yetkililerinin zamanında ve etkili bir şekilde müdahale etmemesi, olayın boyutlarının artmasına sebep olmuş olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

"Daha önce sokak hayvanları da akıma kapıldığına şahit oldum"

Görgü tanığı E. E. Ç ise ifadesinde şu görüşleri bildirdi:

"…Tam tarihini hatırlamıyorum ancak tarihten yaklaşık 5-6 sene kadar önce olayın meydana geldiği 1481 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminde yağmur yağdığı zamanlarda kaldırımdan dumanlar çıkmaya başlamıştı. Biz bu durumu bir elektrik kaçağı olabileceğini düşünerek çevredeki esnaf arkadaşlarla birlikte Gediz Elektrik'e ilettik. Gelen görevliler defalarca aramamıza rağmen o dönem için çok geç geldiler. Daha sonra gelen görevliler hiçbir çalışma yapmadan herhangi bir elektrik sıkıntısı olmadığını söyleyerek geri gittiler. Ancak yağmur yağdığı zamanlar yine bu kaldırımdan duman çıkmaya devam ediyordu. Hatta birkaç tane sokak hayvanının burada elektrik akımına kapıldığına da şahit oldum. Gediz Elektrik'in bu bölgede herhangi bir çalışma yapmaması üzerine durumu Ege Telgraf isimli yerel gazeteye ilettim. Ege Telgraf gazetesinden gelen muhabire durumu aktardım. Bunun üzerine Ege Telgraf gazetesinde bu durum haber olarak yayınlandı. Konu haber olarak medyada yayınlandıktan sonra Gediz Elektrik görevlileri bu bölgeye geldiler ve dumanın çıktığı bölgeyi kazdılar. Burada yerden çıkardıkları yanmış olan elektrik kablolarını değiştirdiler ve kazdıkları yeri tekrar kapattılar. O dönemde yaptıkları bu işlemlere şahit oldum. Ancak bu çalışmaların ardından yine yağmur yağdığı dönemlerde bu kaldırımdan dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Ben bu durumu tekrar tekrar Gediz Elektrik'e ilettim. Ancak benim gördüğüm kadarıyla tekrardan herhangi bir çalışma yapılmadı. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak yaklaşık 7-8 ay kadar önce İZSU görevlileri olayın yaşandığı 1481 Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimine mazgal yaptılar. Bu mazgallar yapıldıktan sonra yağmur yağdığı dönemlerde mazgalların içinden de dumanlar gelmeye başladı. Bu durumu tekrar Gediz Elektrik'e şikâyet ettim. Hatırladığım kadarıyla 05/01/2024 tarihinde Gediz Elektrik görevlileri bu bölgede mazgalların kenarındaki kaldırımı kazarak elektrik kablolarını kontrol ettiler ve kazdıkları yeri tekrar kapatarak gittiler. Hatta ben bu çalışmanın görüntüsünü telefonuma fotoğraf olarak kaydettim. Gediz elektrik görevlilerinin yapmış olduğu bu çalışmanın ardından yine yağmur yağdığı dönemlerde bu mazgallardan duman çıkmaya devam ediyordu. Bu elektrik arızasını gerek vatandaşlara gerekse sokak hayvanlarına zarar gelmesinden endişe ettiğim için defalarca şikâyet ettim. Kaç sefer şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı benim gibi çevredeki diğer esnaf arkadaşlar da defalarca şikâyet ettiler. Ancak yapılan onca şikâyete rağmen bu sorun bir türlü giderilemedi. Her yağmur yağdığı dönemlerde söz konusu kaldırımdan ve mazgallardan duman çıkmaya devam ediyordu”