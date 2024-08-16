İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen trajik olayda, sağanak yağış sırasında su birikintisine kapılarak elektrik akımına maruz kalan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşma 5 Eylül 2024'te yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü Ali S. dahil toplam 27 şüpheliden 14'ü, mahkeme tarafından tutuklandı. Elektrik akımına kapılan Deniz ve Öktemay, çevredekilerin yardımıyla su birikintisinden çıkarılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından yapılan soruşturma, hem İZSU hem de GDZ Elektrik yetkililerinin sorumluluğunu gündeme getirmişti.