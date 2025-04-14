İzmir’de 15 Nisan Salı günü 14 ilçede şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İlçe ilçe kesinti listesi haberimizde.

İzmir 15 Nisan elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2025 Salı günü, İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler bazı mahallelerde saatlerce sürecek.

15 Nisan 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Urla

Buca

Bergama

Karşıyaka

Ödemiş

Menderes

Kemalpaşa

Konak

Bayraklı

Çeşme

Karabağlar

İlçe ilçe İzmir elektrik kesintisi detayları (15 Nisan 2025)

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kalabak ( 3037. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3016 MUSTAFA KEMAL 3017/1 3036 3035. Sk. 3034. Sk. 3029. Sk. 3027. Sk. 3020 3019/2. Sk. 3018 3016/1. Sk. 3013 3012. Sk. 3011 Sk. 3007. Sk. 3003 3032/2 3294 3292 3042 3008 3311 3021 3036/1 3050/1 3033 3031 3041. Sk. 3040 3046. Sk. 3044. Sk. 3050. Sk. 3295. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3275. Sk. 3038 3039 3052. Sk. 3048. Sk. 3054. Sk. )

M. Fevzi Çakmak ( 4106 4118 4127 4108 4108/1 4102. Sk. 4104. Sk. 4111. Sk. 4119. Sk. 4119/1. Sk. 4120. Sk. 4122. Sk. 4124 4124/1. Sk. 4129. Sk. 4131. Sk. 4228/1. Sk. MUAMMER AKSOY Yeşil Vadi Evleri İsmet İnönü Blv. )

Şirinkent ( 4285 4273 4250 4232/1 4286 4263 4258 4261 4252 4282 3315. Sk. 3316. Sk. 3318. Sk. 4205 Sk. 4215. Sk. 4228 4232. Sk. 4232/1. Sk. 4234. Sk. 4236. Sk. 4238. Sk. 4242. Sk. 4246. Sk. 4251. Sk. 4253 4255. Sk. 4256. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4265. Sk. 4266. Sk. 4267. Sk. 4269. Sk. 4271 Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4274. Sk. 4274/1. Sk. 4275 4276. Sk. 4277. Sk. 4278. Sk. 4279. Sk. 4280. Sk. 4281 Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4300. Sk. 4301. Sk. 4302. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4306. Sk. 4215 Çamyuva Sitesi 4257 )

Zeytinalanı ( 4134 4138. Sk. 4142 4139 İSMET İNÖNÜ 4128. Sk. 4132. Sk. 4138 Sk. 4140. Sk. 4141. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4145/1. Sk. 4147. Sk. 4152. Sk. 4154. Sk. 4159. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4177 4179 Sk. 4149 )

Yelki

Çamlıçay ( 5243. Sk. 5241. Sk. 5235. Sk. 5220 5214. Sk. 5213 Sk. 5210 5208. Sk. 5202. Sk. 5212. Sk. 5200 Sk. 5198. Sk. 5194 5215 5190/1 5190 )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Akıncılar ( 568. Sk. 565/5. Sk. 565/4. Sk. 565/3. Sk. 565/2. Sk. 565/1. Sk. 565. Sk. 564. Sk. 563/4. Sk. 563/2. Sk. 563/1. Sk. 563. Sk. 562. Sk. 561. Sk. 552. Sk. 551. Sk. 530. Sk. 549/1. Sk. 549. Sk. 548/4. Sk. 548/1. Sk. 548. Sk. Akdoğan Cd. 547. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Ilgıncaber ( Ilgındere Köyü İç Yolu Ilgıncaber )

Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Köyü İç Yolu Aşağıılgındere )

Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )

Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )

Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Alaybey ( Metin Altıok Sk. Mehmet İhsan Zeyrek Sk. Mehmet İhsan Zeyrek 1687. Sk. 1685. Sk. 1684. Sk. 1683. Sk. 1682. Sk. 1680. Sk. 1673. Sk. 1675 )

Tuna ( Dr. Tibet Kızılcan Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Atakent ( 6370. Sk. )

Bostanlı ( BESTEKAR SADİ HOŞSES İsmet Yazar Sk. Aşık Veysel Sk. Aşık Veysel 6350. Sk. 6347. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

İnkılap ( 512. Sk. 514. Sk. 524. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 516. Sk. 518. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Birgi ( BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı İRİMAĞZI KÜME EVLER İRİMAĞZII )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Artıcak ( SUBATAN SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Bebekler Köyü İç Yolu )

Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

Suçıktı

Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ORTAKÖY ortaköyy )

Köseler ( KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu )

Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )

Demircili

Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )

Bebekler ( Bebekler Köyü )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Oğlananası Atatürk ( Mehmet Akif Cd. Anafartalar Cd. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Vişneli ( Aşağı Vişneli Yolu 4005. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4008. Sk. 4008/1. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. Vişneli Köyü İç Yolu 4010 4001 Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. 4011 4001. Sk. 4004. Sk. )

Planlandı

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Hürriyet ( KARAHAYIT MEVKİİ KÜME EVLERİ 1662. Sk. 1640. Sk. OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ )

Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )

Umurbey ( yanıkkır mevkii sakallı mevkii Tire Ödemiş Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2649. Sk. 2623. Sk. 2621. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. 2652. Sk. 2653. Sk. Dicle Cd. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. 2622. Sk. 2622/1. Sk. 2623. Sk. 2624. Sk. 2627. Sk. 2628. Sk. 2629. Sk. 2630. Sk. 2631. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2634. Sk. 2635. Sk. 2636. Sk. 2637. Sk. 2638. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2645. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2643. Sk. 2644. Sk. 2645. Sk. 2646. Sk. 2647. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. 2648/1. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. Güneş Cd. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Ayrancılar ( 90/2. Sk. 90/1. Sk. 88. Sk. 86/1. Sk. 85. Sk. 83. Sk. 82/2. Sk. 80/3 Sk. 80/2. Sk. 79/1 Sk. 77. Sk. 77 Sk. 75/1. Sk. 75/1 Sk. 75. Sk. 73/1. Sk. 73. Sk. 71. Sk. 70. Sk. 70 Sk. 69. Sk. 67 64/2. Sk. 64/1. Sk. 62/1 Sk. 62 Sk. 60. Sk. 58/2. Sk. 58/1. Sk. 56/1. Sk. 55. Sk. 105/2. Sk. 105/1. Sk. 105 101 93/5 Sk. 93/3 Sk. 93/4 Sk. 93/6 Sk. 105 Sk. 67/1 Sk. İZMİR AYDIN 93/2 Sk. 97/1 105/3 ŞEVKET KIVILCIM Kocatepe Cd. Degirmen Cd. 99/1. Sk. 99/1 Sk. 99. Sk. 97. Sk. 95. Sk. 93/1 Sk. 93. Sk. 91/1. Sk. 91/1 91. Sk. )

İnönü ( 183/1 189 189/2 144/11 144/7 144/4 144/3 144/6 150/2 Ahmet Özkan Blv. Ahmet Adaman Cd. 189/1 187/a. Sk. 187/7 Sk. 187/5. Sk. 187/4. Sk. 187/3. Sk. 187/2. Sk. 187/1. Sk. 187. Sk. 185/3. Sk. 185/2. Sk. 185/1. Sk. 185/1 Sk. 185. Sk. 175/1. Sk. 161/1. Sk. 161. Sk. 161 Sk. 159. Sk. 157/1 Sk. 157 Sk. 183/2 144 Sk. 142/1 181 Sk. 100/1 Sk. 100/2. Sk. 100/3 Sk. 100/4. Sk. 102/2. Sk. 132/1 Sk. 132/2 Sk. 132/3 Sk. 138/1. Sk. 142/2 Sk. 144. Sk. 155/1 Sk. )

Demirci

Fevzi Çakmak ( 10/3 10/2 8104/3. Sk. BARIŞ MANÇO )

Türkmenköy ( 188/2 Sk. 213. Sk. 211. Sk. 211 Sk. 209. Sk. 190. Sk. 188/1. Sk. 186 Sk. 184/2. Sk. 184. Sk. 182. Sk. 180. Sk. )

Yoğurtçular ( 6644. Sk. 6447. Sk. 6446. Sk. 6445. Sk. 6444. Sk. 6443. Sk. 6442. Sk. 6441. Sk. 6440. Sk. 6441 90/3. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

16 Eylül ( 3014. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Mordoğan ( 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 404 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 336 251 154 175 110 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 163 183 360 160 185 Şehit Süleyman Aşkın 362 İnönü 168 389 507 324 199 493 101 309 104 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 MORDOĞAN 400 204 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 367 176 366 382 149 140 207 436 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 çatalkaya 81 435 196 359 147 373 197 11 18 345 178 443 346 156 342 10 380 378 369 386 191 419 332 117 217 394 491 12/1 407 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 150 KÖRFEZ çatalkaya küme evler 399 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 161 356 525 402 MORDOĞAN KÖYÜ 20 Çatalkaya Küme Evler 354 383 266 432 520 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 424 427 426 465 466 329 331 330 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Mordoğan ( 552 555 573 570 571 615 614 622 621 620 616 544 551 550 566 565 564 572 567 569 568 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 596 598 601 611 545 557 597 629 613 531 612 610 539 558 537 538 536 618 548 595 594 360 546 589 590 636 617 592 540 591 634 543 638 Sk. 542. Sk. 641 637 633 635 Kamukent Sitesi İç Yolu Karaburun Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kösedere ( YUKARI BOYABAĞ AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ KÖSEDERE Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri karaağaç )

Anbarseki ( KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE )

Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3199 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 3228 3225 3226 3197 FULYA 3242 3243 SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3256 3264 3265 3235 3261 3237 3221 3273. sk. SÖĞÜT 1 3249 3181. Sk. 3186. Sk. 3248. Sk. HERCAİ 3251 3252 3257 3244 3268 3267 3247 )

Eğlenhoca ( OVACIK 5005 5009 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu Karaburun Yolu )

İnecik ( KAYNARPINAR Kayapınar Küme Evler KAYNARPINAR KÜME EVLER İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )

Mordoğan ( GÖKPINAR BEYLİKBAĞI 1 )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Mansuroğlu ( Dumlupınar Cd. 265. Sk. 265/1. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Refet Bele ( Türbe Cd. 9158. Sk. 9184. Sk. MIZRAKLI )

Kazım Karabekir ( 9029. Sk. 9052. Sk. Mızraklı Cd. )

Vatan ( 9100. Sk. Mızraklı )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 09:00

Cumhuriyet ( 4518. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4532. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. İzip Sitesi 4330 4537/1 4518/1 4522/1 7901/1 Batısı 4202. Sk. 4319. Sk. 4321/1. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4330. Sk. 4333. Sk. 4335/1. Sk. 4336. Sk. 4501. Sk. 4507. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4519. Sk. )

Dalyan ( 4188/1 3011 4000. Sk. 4001. Sk. Esenpark Evleri 4226. Sk. 4218 4201. Sk. 4197 4196. Sk. 4195. Sk. 4194. Sk. 4193. Sk. 4192. Sk. 4189. Sk. 4188. Sk. 4186. Sk. 4185. Sk. 4183. Sk. 4182. Sk. 4181. Sk. 4178. Sk. 4176/1. Sk. 4173. Sk. 4163. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4027. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4020. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4004. Sk. 4004 Sk. 4002. Sk. )

Musalla ( Kızkapan çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 2015/1. Sk. 1146. Sk. 1107. Sk. 1106/1. Sk. 1106. Sk. 1099. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1089. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1070. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1035/1. Sk. 1034. Sk. 1032. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1001/1. Sk. 1001. Sk. 432 ADA 27 PARSEL KİLLİKDAĞI KARAKUYU MEVKİİ 1400 Sk. 1408 )

İsmet İnönü ( Atatürk Blv. 2168. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2162. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2158. Sk. 2157. Sk. 2146. Sk. 2126. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2106. Sk. 2105. Sk. 2104. Sk. 2103. Sk. 2102. Sk. 2101. Sk. 2100. Sk. 2099. Sk. 2098. Sk. 2095. Sk. 2094. Sk. 2091. Sk. 2089. Sk. 2088. Sk. 2086. Sk. 2084. Sk. 2076. Sk. 2075 2069. Sk. 2051. Sk. 2032 2030. Sk. 2029. Sk. 2028. Sk. 2027/1. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2016. Sk. 2015 2012. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005/1. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2002 1002. Sk. 2095/1 )

16 Eylül ( 3070 sk. 3265. Sk. 3346/1. Sk. 2001 3001 3002. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3008. Sk. 3014. Sk. 3014/2. Sk. 3016. Sk. 3025. Sk. 3033. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3043. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3047/1. Sk. 3048. Sk. 3049. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3057. Sk. 3070. Sk. 3252. Sk. 3264. Sk. 3266. Sk. 3268. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3290. Sk. 3291. Sk. 3293. Sk. 3294. Sk. 3300/1. Sk. 3319. Sk. 3322. Sk. 3322/1. Sk. 3323. Sk. 3324. Sk. 3325. Sk. 3326. Sk. 3329. Sk. 3329/1. Sk. 3330. Sk. 3331. Sk. 3332. Sk. 3333. Sk. 3334. Sk. 3335. Sk. 3336. Sk. 3337. Sk. 3338. Sk. 3339. Sk. 3340. Sk. Kutludağ Sk. Orkent Sitesi 3394/1 )

Altınkum

Altınyunus ( 3215. Sk. )

Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri 2250/2 2200. Sk. 2229. Sk. 2230. Sk. 2231. Sk. 2231/1. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2240. Sk. 2246. Sk. 2250. Sk. 2250/3 Sk. 2308 İzmir-Çeşme Yolu 2250/4 )

Fahrettinpaşa ( 2305. Sk. 2200/1. Sk. )

Ovacık ( 7175. Sk. 7152. Sk. 7170. Sk 7172 sk. ovacık yolu )

Üniversite ( 4372/1 4421. Sk. 4420. Sk. 4419. Sk. 4418. Sk. 4417. Sk. 4416. Sk. 4413. Sk. 4409/1. Sk. 4409. Sk. 4408. Sk. 4407. Sk. 4406. Sk. 4404/1. Sk. 4404. Sk. 4400. Sk. 4399. Sk. 4396. Sk. 4395. Sk. 4394. Sk. 4393. Sk. 4392. Sk. 4390. Sk. 4389. Sk. 4379/1. Sk. 4379. Sk. 4375. Sk. 4374. Sk. 4372/3. Sk. 4372/2. Sk. 4372. Sk. 4371. Sk. 4370/1. Sk. 4370. Sk. 4369/1. Sk. 4369. Sk. 4368/1. Sk. 4368. Sk. 4367. Sk. 4366. Sk. 4365. Sk. 4364 4363. Sk. 4362. Sk. 4361. Sk. 4358. Sk. 4355. Sk. 4354. Sk. 4353. Sk. 4350. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261. Sk. 4260. Sk. 4259. Sk. 4258. Sk. 4257 4202/1. Sk. 4601 4364/1 )

Sakarya ( 3118. Sk. 3117. Sk. 3116. Sk. 3115. Sk. 3111. Sk. 3109. Sk. 3108. Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3102. Sk. 3101. Sk. 3100. Sk. 3099. Sk. 3097. Sk. 3096. Sk. 3089. Sk. 3104/1 )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Cumhuriyet ( 4517. Sk. 4507. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4532. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. İzip Sitesi 4330 4537/1 4501. Sk. 4336. Sk. 4335/1. Sk. 4333. Sk. 4330. Sk. 4327. Sk. 4326. Sk. 4325. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4321/1. Sk. 4319. Sk. 7901/1 Batısı 4522/1 4518/1 )

Musalla ( 1408 Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 3053. Sk. 1400 Sk. KARAKUYU MEVKİİ KİLLİKDAĞI 432 ADA 27 PARSEL 1001. Sk. 1001/1. Sk. 1002. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1035/1. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2015 2002 1146. Sk. 1107. Sk. 1106/1. Sk. 1106. Sk. 1099. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1089. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1070. Sk. 1066. Sk. KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii )

Sakarya ( 3089. Sk. 3096. Sk. 3097. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108. Sk. 3109. Sk. 3111. Sk. 3115. Sk. 3116. Sk. 3117. Sk. 3118. Sk. Atatürk Blv. 3104/1 )

Üniversite ( 4364/1 4601 4202. Sk. 4202/1. Sk. 4218 4257 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4354. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364 4365. Sk. 4366. Sk. 4367. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4369. Sk. 4369/1. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4374. Sk. 4375. Sk. 4379. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4421. Sk. 4372/1 )

Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri )

16 Eylül ( 3056. Sk. 3054. Sk. 3052. Sk. 3051. Sk. 3050. Sk. 3049. Sk. 3048. Sk. 3047/1. Sk. 3047. Sk. 3045. Sk. 3044. Sk. 3043. Sk. 3042. Sk. 3037. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3033. Sk. 3025. Sk. 3016. Sk. 3014/2. Sk. 3014. Sk. 3011 3008. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. 3003. Sk. 3002. Sk. 3001 2001 3346/1. Sk. 3265. Sk. 3070 sk. 3394/1 Orkent Sitesi Kutludağ Sk. 3340. Sk. 3339. Sk. 3338. Sk. 3337. Sk. 3336. Sk. 3335. Sk. 3334. Sk. 3333. Sk. 3332. Sk. 3331. Sk. 3330. Sk. 3329/1. Sk. 3329. Sk. 3326. Sk. 3325. Sk. 3324. Sk. 3323. Sk. 3322/1. Sk. 3322. Sk. 3319. Sk. 3300/1. Sk. 3294. Sk. 3293. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3272. Sk. 3271. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3268. Sk. 3266. Sk. 3264. Sk. 3252. Sk. 3057. Sk. 3070. Sk. )

Dalyan ( 4188/1 4000. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4004 Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4020. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4027. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4163. Sk. 4173. Sk. 4176/1. Sk. 4178. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4192. Sk. 4193. Sk. 4194. Sk. 4195. Sk. 4196. Sk. 4197 4201. Sk. 4226. Sk. Esenpark Evleri )

Çakabey ( 2250/4 İzmir-Çeşme Yolu 2308 2250/3 Sk. 2250. Sk. 2246. Sk. 2240. Sk. 2234. Sk. 2232. Sk. 2231/1. Sk. 2231. Sk. 2230. Sk. 2229. Sk. 2200. Sk. 2250/2 7201 SK. )

Altınyunus ( 3215. Sk. )

Altınkum

Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2305. Sk. )

İsmet İnönü ( 2095/1 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2016. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2027/1. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2032 2051. Sk. 2069. Sk. 2075 2076. Sk. 2084. Sk. 2086. Sk. 2088. Sk. 2089. Sk. 2091. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2146. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2168. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Başaran ( Başova )

Kesinti hakkında uyarılar

Planlı kesintiler sırasında vatandaşların elektrikli cihazlarını fişten çekmeleri ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor. Kesintilerin güncel durumuna GDZ Elektrik üzerinden ulaşılabilir.