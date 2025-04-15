GDZ Elektrik, 16 Nisan’da İzmir’in 10 ilçesinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İzmir’in 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: İşte detaylar

GDZ Elektrik, İzmir genelinde 16 Nisan 2025 Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtildi. Kesintiler, Bornova, Buca, Gaziemir gibi merkez ilçelerin yanı sıra Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Torbalı, Balçova ve Çeşme’yi de kapsayacak.

İzmir'de hangi ilçelerde, ne zaman kesinti olacak?

Balçova / İzmir elektrik kesintisi

Saat: 10:00 – 15:00

Bölgeler: Haydar Aliyev Blv., Mustafa Kemal Sahil Blv.

Bornova / İzmir elektrik kesintisi

Saat: 09:00 – 12:00

Bölgeler: Karacaoğlan Mah. 6209/5, 6209/6, 6209, 6209/4, 6205/1. Sk.

Saat: 01:00 – 01:30

Bölgeler: Yeşilova ve Karacaoğlan Mahallesi'nde çeşitli sokaklar

BUCA, BEYDAĞ, MENDERES gibi diğer ilçelerde de kesintiler planlanıyor. Detaylı saat ve mahalle listesi GDZ Elektrik’in resmî duyuru sayfası üzerinden takip edilebilir.

ÖDEMİŞ’te birden fazla kesinti

Ödemiş ilçesinde Kazanlı, Günlüce, Artıcak, Gereli, Türkönü ve Kışla gibi çok sayıda mahallede 09:00 – 17:30 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde kesintiler olacak.

GAZİEMİR ve TORBALI’da yoğun program

Gaziemir’in Menderes bölgesindeki birçok sokakta 09:00 – 15:00 arasında şebeke çalışmaları sürecek. Torbalı ilçesinde ise Ormanköy, Dirmil, Gazi Mustafa Kemal Mah., Çınardibi, Balcılar, Çamlıca, Kamberler, Yenikurudere ve daha birçok kırsal alanda saat 10:00 – 16:00 arasında kesintiler planlandı.

ÇEŞME: Reisdere ve Alaçatı’da elektrik kesintisi

Çeşme ilçesinin Reisdere, Alaçatı ve Şifne bölgelerinde de sabah 09:30’dan itibaren başlayan kesintiler, 16:30’a kadar sürecek.

İzmir genelinde gerçekleştirilecek bu kesintilerin vatandaşların günlük hayatını etkilememesi için GDZ Elektrik, abonelerini önceden uyardı. Vatandaşların planlı çalışmalar kapsamında hazırlıklı olmaları istendi.

Balçova / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Bahçelerarası ( Haydar Aliyev Blv. Mustafa Kemal Sahil Blv. )

Bornova / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Karacaoğlan ( 6209/5. Sk. 6209/6. Sk. 6209. Sk. 6209/4. Sk. 6205/1. Sk. )

Ödemiş / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Günlüce ( Sağlık Ocağı Sk. Yayla Sk. Şehit Sk. Çobanlar Sk. Ekinci Sk. Gökçe Sk. Hacı Ahmet Sk. Karcı Sk. DATBEY Okul Sk. Mursallı Sk. Saglık Sk. Savaş Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Artıcak

Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( 1107. Sk. 1162. Sk. Vatan Cd. 1106. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( 1104. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Menderes ( Vatan Cd. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1104. Sk. )

Ödemiş / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 12:30

Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )

Yolüstü ( GERELİ KİRAZ YOLU Gerçekli Yolu )

Türkönü

Kışla

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:30

Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu GERELİ )

Kiraz / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Akpınar ( DİBEKTAŞI POLAT AKPINAR Polat Akpınar )

Ören

Torbalı / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Ormanköy ( 6331/1 6338/1. Sk. 6330/1 6331. Sk. 6330. Sk. 6332 Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. )

Dirmil ( 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aydınlık Sk. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA ÇEŞMEALTI GAZİ CD. )

Gazi Mustafa Kemal ( Yel Değirmeni Cd. Çamlık Sk. )

Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )

Balcılar ( Kenger Balcılar Köyü İç Yolu Balcılar Köyü )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ÇAMLICA YOLU çamlıca küme evleri yolu )

Kamberler ( Kamberler Köyü İç Yolu kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER )

Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu )

Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )

Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu Osmanlar Köyü )

Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )

Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )

Düverlik ( DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )

Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )

Bornova / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:30

Yeşilova ( 4016 4032/3 6213. Sk. 4034. Sk. 4032/6. Sk. 4032/5. Sk. 4032/1. Sk. 4032. Sk. 4026. Sk. )

Karacaoğlan ( 6221. Sk. 6218. Sk. 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. )

Çeşme / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 11:30

Reisdere ( 6086. Sk. 6085. Sk. 6084 6083. Sk. 6082. Sk. 6080/1 6079. Sk. 6060. Sk. 6058. Sk. 6034. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6099. Sk. 6098. Sk. 6161/2 6099/4 6034/1 sk 6033/2 6016 6001. Sk 6058/1 6060/1 6060/2 6139/1 Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6003. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/2. Sk. 6004/3. Sk. 6007. Sk. 6009. Sk. 6010. Sk. 6011. Sk. 6012. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6019. Sk. 6020. Sk. 6021. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6025/1. Sk. 6019 6161/3 6007 6163. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6159/2. Sk. 6159. Sk. 6156. Sk. 6155. Sk. 6154. Sk. 6153. Sk. 6152. Sk. 6147/2. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6143. Sk. 6140. Sk. 6141. Sk. 6139. Sk. 6138. Sk. 6108/1. Sk. 6029. Sk. 6108. Sk. 6105. Sk. 6104. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6093. Sk. 6092. Sk. 6090. Sk. 6089. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6099/2. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6030. Sk. )

Alaçatı

Şifne

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:31 - 16:30

Alaçatı

Reisdere ( 6060. Sk. 6034. Sk. 6034/1 sk 6016 6060/1 6025/1. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6020. Sk. 6019. Sk. 6015. Sk. 6011. Sk. 6001. Sk. 6060/2 6019 )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:31 - 16:30

Reisdere ( 6003. Sk. 6014. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. 6092. Sk. 6058/1 6086. Sk. 6087. Sk. 6032. Sk. 6033. Sk. 6058. Sk. 6060. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6082. Sk. 6083. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6007. Sk. 6060/1 6004/2. Sk. 6004. Sk. 6001. Sk 6099/4 6088. Sk. 6139/1 Sk. 6007 6152. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6143. Sk. 6141. Sk. 6140. Sk. 6139. Sk. 6138. Sk. 6108. Sk. 6101. Sk. 6099/2. Sk. 6099. Sk. 6098. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6084 6093. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6085. Sk. 6015. Sk. 6021. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6029. Sk. 6030. Sk. 6031. Sk. )

Menderes / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Oğlananası Atatürk ( 3 )

Bornova / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Erzene ( YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI İstanbul Cd. 44. Sk. 45. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 41. Sk. 49. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 55. Sk. 43. Sk. 40. Sk. )

Beydağ / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Beyköy

Atatürk ( Patika NAZİLLİ SAĞLIK TURP YÜKSEL İSTİKLAL SOĞUKKUYU BÜLBÜL SELVİ 50.YIL Atatürk Mah İç Yol )

Buca / İzmir elektrik kesintisi

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Akıncılar ( 552. Sk. 560. Sk. 567. Sk. Akdoğan Cd. )

İnkılap ( 528. Sk. 530. Sk. 545. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:01 - 15:00

Akıncılar ( 530. Sk. 545. Sk. Akdoğan Cd. 567. Sk. 560. Sk. )

İnkılap ( 552. Sk. 528. Sk. )