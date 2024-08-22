Emet Bey Camii: Tarihi ve mimari özellikleri

Emet Bey Camii, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Kalesi'nin eteğinde konumlanmıştır. Eğimli bir arazide, doğudan batıya doğru inşa edilen cami, tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çeker.

Tarihçe

Caminin yapım tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, 1531 tarihli tapu tahrir defterinde Kemalpaşa'da bir cami ve caminin yanında iki hamamın varlığı belirtilmiştir. Bu hamamlardan birinin gelirinin camiye vakfedildiği, dolayısıyla caminin 16. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cami, Hicri 1306 (Miladi 1888) yılında çıkan bir yangın sonucu zarar görmüş ve bir yıl sonra Hicri 1307 (Miladi 1889-1890) yılında onarılarak tekrar ibadete açılmıştır. Onarım, Yukarı Kızılca'daki Hacı Halil Bey Camii'nin mimarı Talip Usta tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mimari özellikler

Dış yapı ve malzeme kullanımı Emet Bey Camii, kesme taş bir temel üzerine inşa edilmiştir. Yapının güney yönü kesme taşla örülmüşken, saçağa yakın bölümü kırma taş ve tuğla ile tamamlanmıştır. Batı duvarında, taş ve tuğlanın karışık olarak kullanıldığı bir yapı görülmektedir. Yapının güneybatı köşesi büyük blok halindeki devşirme taşlarla örülmüştür. Üstü ise alaturka kiremit kaplı bir kırma çatı ile örtülüdür.

Minare, minare caminin kuzeydoğu köşesinde, köşe duvarı üzerinde yükselmektedir. Kare prizma şeklindeki kaide, taş ve tuğla malzemeden yapılmıştır. Pabuç kısmı sekizgendir ve her yüzünde sivri kemerli birer sağır niş bulunmaktadır. Gövde, Türk üçgenleri ile silindirik forma geçiş yapar ve kuzeyinde bir mazgal pencere bulunur. Şerefenin altı düz saçak şeklinde olup sıvalıdır ve üstü çinko ile kaplı külah ile taçlandırılmıştır.

Girişler ve harim Kuzey cephede, harime açılan taş söveli ve sivri kemerli bir giriş aralığı bulunmaktadır. Girişin üzerinde bir mükebbire yer almakta ve bu mükebbire ile harim girişinin kemeri arasında bir kitabe levhası yer almaktadır. Harim girişinin iki yanında yuvarlak kemerli ve taş söveli pencereler bulunur.

İç mekan Caminin mihrap kısmı alçıdan yapılmış ve dikdörtgen şekilli mihrap, iki yandan sütunceler tarafından taşınan derin bir niş şeklindedir. Mihrap, yuvarlak profilli nişi ve perde motifiyle süslenmiş alınlığı ile dikkat çeker. Mihrap önünde çökertme kubbe, pandantif geçişler ve kalemişi teknikli kıvrım dallarla bezenmiştir. Kubbenin merkezinde alçıdan yapılmış akantus yapraklarından oluşan bir süsleme bulunur.

Son cemaat yeri Kuzeyde bulunan son cemaat yeri, betonarme malzeme ile inşa edilmiştir ve caminin bir parçası olarak işlev görür.

Onarımlar ve tarih

Caminin ilk yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Evliya Çelebi'nin notlarından caminin kim tarafından imar edildiği anlaşılmaktadır. Saruhanoğulları döneminde, özellikle 1313 yılında Manisa ve Nif bölgelerinde yapılan imar faaliyetlerinin bu caminin yapımını etkilediği düşünülmektedir. Ancak caminin kesin inşaat tarihi, 16. yüzyıl olarak kabul edilebilir.

Emet Bey Camii, tarihi boyunca geçirdiği onarımlar ve mimari özellikleri ile yerel kültürün önemli bir parçasıdır ve günümüzde hala ibadete açıktır.

Emet Bey Camii: Ulaşım ve adres bilgileri

Konum: Emet Bey Camii, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Kemalpaşa ilçesinde, Nif Kalesi'nin eteğinde yer almaktadır.

Adres: Emet Bey Camii, Kemalpaşa, İzmir, Türkiye.

Ulaşım:

1. İzmir merkezden ulaşım:

Araç ile: İzmir şehir merkezinden Emet Bey Camii'ne araba ile gitmek isterseniz, İzmir-Kemalpaşa Yolu'nu takip ederek Kemalpaşa ilçesine ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktadır ve yolculuk yaklaşık 45 dakika sürecektir. Kemalpaşa'ya ulaştıktan sonra Nif Kalesi'nin eteğindeki camiyi bulmak için yerel tabelaları takip edebilirsiniz.

Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Kemalpaşa'ya otobüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. Kemalpaşa'ya vardıktan sonra, Emet Bey Camii'ne yürüyerek veya yerel dolmuşlarla geçebilirsiniz. Şehir merkezinden Kemalpaşa'ya otobüs yolculuğu yaklaşık 1 saat sürebilir.

2. Kemalpaşa ilçesinden ulaşım:

Araç ile: Kemalpaşa merkezinden Emet Bey Camii'ne gitmek için Nif Kalesi'ne doğru yönelmeniz gerekecek. Kısa bir sürüşle caminin bulunduğu bölgeye ulaşabilirsiniz. Kemalpaşa ilçe merkezinden camiye yaklaşık 10-15 dakika süren bir araç yolculuğu gereklidir.

Yürüyüş: Eğer Kemalpaşa'nın merkezindeyseniz ve hava koşulları uygunsa, camiye yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Yürüyüş süresi yaklaşık 20-30 dakika olabilir.

Not: Cami, Kemalpaşa'nın tarihi bölgelerinden biri olan Nif Kalesi'nin yakınında yer aldığından, GPS veya yerel haritalardan yararlanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yerel halktan da yön tarifi alabilirsiniz.

Emet Bey Camii, tarihi ve mimari zenginlikleriyle dikkat çeken bir yapıdır ve Kemalpaşa'da gezilecek önemli bir noktadır.