Haberekspres gazetesinden Burcu Yanar’ın haberine göre, henüz ilk vergi paketinin etkileri geçmemişken Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci vergi paketini gündeme getirdi. Bu pakete göre; ikinci eve sahip olan ev sahiplerinin vergileri yükseltilecek. Kiraya verilmeyen boş evlerden de ekstra vergi alınacak. Konuyla ilgili İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün gazetemize değerlendirmede bulundu. Akgün, “Türk insanının geleneksel tasarrufu gayrimenkuldür. Vatandaş para biriktirdiği zaman ihtiyacının dışında parayı toprağa yatırmak ister. Bir de hem kendi konutunu alır hem de evlenecek olan çocuğunun konutunu almak ister. Kendisini güvende hisseder. Burada özellikle 2. ve 3. konutu alan insanlar vardır. Bunu vergilendirme konusu mantıklıdır. Türkiye’de özellikle vergi tahakkuku ile ilgili hükümetin elde etmesi gereken gelir olmalıdır ki devlet yürüsün. Kişi başına düşen gelir refahı da artsın. Yani burada ikinci konutu olan kişinin daha fazla vergi ödemesini gayet olumlu karşılıyorum” dedi.

Barınma sorunu çözülmeli

Ev sahiplerinin şimdiden paniğe kapıldığını da vurgulayan Akgün, “İnsanlar genelde ikinci eve vergi gelecek korkusu yaşarken bunun çok yüksek bir vergi olmadığını da söyleyebiliriz ancak yine de bir panik var. Bu panikle emlak firmalarını düşünmeden arayan, soran, evini satmak isteyen insanların sayısında bir artış var. Özellikle evlerini kiraya veren insanların satmak istediklerini görüyoruz. Bunun nedeni ise ya ev sahibinin kiracıyla yapmış olduğu kavga ya da ikinci evde fazla vergi vereceklerini düşünmeleridir. Fakat burada sosyolojik, psikolojik, ekonomik bir sıkıntı meydana gelecektir. Vatandaş yatırım yapmazsa kim daire alacak da kiraya verecek? Veya hükümet konut üreterek vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra bu tedbirleri alacak. Aslında birinci olarak yapılması gereken Türkiye’de barınma sorununun çözümüdür. Hükümet şu an da tersten başlamış oldu” ifadelerine yer verdi.

Neden evlerini boş tutuyorlar?

Türkiye’de bir milyona yakın boş ev olduğundan da bahseden Akgün, “Bu evlerin birçoğunu miras paylaşımları, hukuksal konular, tamamlanamayan projeler oluşturuyor. Vatandaş yasaların kiracıdan yana olduğunu bildiğinden dolayı insanlar evlerini boş tutuyor. Çocuklarının geleceğini düşünenler evlerini kiraya vermemeyi tercih ediyor” diye konuştu.