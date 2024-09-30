Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet kemerinin doğru kullanımı, trafikte hayatta kalma şansını artırır. Güvenliğiniz için emniyet kemerini takmayı unutmayın!

Organ Koruma: Hassas ve önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek, hayati koruma sağlar.

Koltukta Kalma: Koltuktan fırlamayı engelleyerek, sürücünün ve yolcuların araç içinde kalmasını sağlar.

Kayıp Rojin’in babası: "Kızım, annesiyle, kardeşiyle hiçbir sıkıntı yaşamadı"

Kayıp Rojin’in babası: "Kızım, annesiyle, kardeşiyle hiçbir sıkıntı yaşamadı"

Güçlü Noktalara Yönlendirme: Çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönlendirerek, ciddi yaralanmaları önler.

Sarsıntıyı Azaltma: Çarpma anında vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, yaralanma riskini en aza indirir.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinin yaptığı paylaşımda, doğru takılmış bir emniyet kemeri nin insan bedenini nasıl koruduğunu vurgulandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.