İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinin yaptığı paylaşımda, doğru takılmış bir emniyet kemerinin insan bedenini nasıl koruduğunu vurgulandı.
İşte emniyet kemerinin sağladığı koruma mekanizmaları:
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Sarsıntıyı Azaltma: Çarpma anında vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, yaralanma riskini en aza indirir.
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Güçlü Noktalara Yönlendirme: Çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönlendirerek, ciddi yaralanmaları önler.
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Dağıtma Mekanizması: Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, yaygın hasar oluşumunu engeller.
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Koltukta Kalma: Koltuktan fırlamayı engelleyerek, sürücünün ve yolcuların araç içinde kalmasını sağlar.
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Organ Koruma: Hassas ve önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek, hayati koruma sağlar.
Emniyet kemerinin doğru kullanımı, trafikte hayatta kalma şansını artırır. Güvenliğiniz için emniyet kemerini takmayı unutmayın!