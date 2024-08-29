İzmir'in en köklü etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında 93. kez Kültürpark'ta teknoloji temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenecek fuar, farklı teknoloji alanları ve sürpriz etkinliklerle dolu olacak.

Dron gösterileri ve özel konuklar

Fuar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl coşkusuna da ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos’ta, Zafer Bayramı ve fuarın açılış coşkusu, Kültürpark’ta yapılacak resmi törenin ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile gerçekleştirilecek bir gösteri ile kutlanacak. 31 Ağustos'ta ise dron şovları Kültürpark'ta devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarda dünyaca ünlü sürpriz bir konuğun yer alacağını ve çeşitli etkinliklerde bulunacağını duyurdu. 1 Eylül'de tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve 2 Eylül'de sanatçı Okan Bayülgen, 'Tech Talks' etkinliklerinde İzmirlilerle buluşacak.

Teknoloji ve yenilikler

Bu yılki fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri teknoloji özel alanı olacak. Teknokentler, organize sanayi bölgeleri, yapay zekâ, oyun teknolojileri ve robotik sistemler gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanıtacak. Ayrıca, girişimcilere ve start-uplara ücretsiz tahsis edilen alanda yenilikçi çözümler ve iş fikirleri sergilenecek.

İstanbul onur konuğu

İstanbul, bu yılki İEF’in onur konuğu kenti olarak seçildi. Şehir, kültürel mirası ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi de İzmir'de ziyaretçileriyle buluşacak.

Kültür ve sanat dolu etkinlikler

Fuar boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatro gösterileri, dijital sergiler ve sokak tiyatrosu gibi birçok etkinlik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. 30 Ağustos'ta Mert Demir konseri ile başlayacak olan Çim Konserleri, 9 Eylül’de Haluk Levent konseri ile zirveye ulaşacak.

Dijital deneyimler ve spor etkinlikleri

Fuar, dijital deneyimler sunan Atlas Pavyonu’nda yapay zekâ ve VR teknolojilerini deneyimleme fırsatı da sunacak. Ayrıca, 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu ve 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 gibi spor etkinlikleri de fuar süresince düzenlenecek.

Giriş ücretleri ve sponsorluklar

İEF’in giriş ücretleri tam 20 TL, öğrenci ise 7,5 TL olarak belirlendi. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ana sponsor olarak Folkart, etkinlik sponsorları Migros, teknoloji sponsorları Vestel ve otomotiv sponsorları Avek Otomotiv fuara destek verecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, kültür ve sanatı bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu yılki etkinlikler, İzmir’in dijital dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunacak ve teknoloji meraklıları ile kültür sanat severleri buluşturacak.