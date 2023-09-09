İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak “Gençlik” temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, gençlere yönelik teknoloji odaklı etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. 2016 yılında Japonya’da ortaya çıkan ve 2109 yılında 2019 yılında Türkiye’de ilk lansmanını gerçekleştiren oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu HADO, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. Başladığı ilk günden bu yana gelişimini hızla sürdüren HADO, Türkiye E-Spor Federasyonun da branş sporu olarak kabul ediliyor. Üniversitelerde oldukça popüler bir spor branşı olarak faaliyet gösteren ve Milli Takım seviyesinde çeşitli uluslararası oyunlarda yer alan HADO, yeni dönemde bir okul sporu branşı olarak daha genç kitlelere ulaşmayı hedefliyor. HADO Türk Milli Takımı da 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde Japonya Tokyo'da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, ziyaretçiler, tüm dünyada popülerliği gün geçtikçe artan tekno spor HADO’yu, Merkez Bankası lisanslı bir elektronik para ve ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Sipay’in sponsorluğunda herhangi bir ücret ödemeksizin deneyimleyebiliyor. Ziyaretçiler, Sipay uygulamasını indirerek Gençlik Alanı’nda yer alan HADO Türkiye standında oyun deneyimini yaşıyor.