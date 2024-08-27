İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın Alternatif Sahne konserlerinde, 1 Eylül’de sahne alacak olan Melis Fis, dinleyicilere müzik dolu bir gece sunacak.

Alternatif Sahne, bu yıl da 1 No’lu Hol önünde, Kültürpark’ın tarihi atmosferinde birbirinden farklı sanatçıları ağırlayacak. 1 Eylül akşamı saat 20.00’de sahneye çıkacak olan genç yetenek Melis Fis, sevilen şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatacak.