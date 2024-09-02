İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, "Teknoloji" teması ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, üçüncü gününde de büyük bir coşkuya sahne oldu. Çim Konserleri’nde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne alırken, Alternatif Sahne'de Melis Fis rüzgarı esti. Aynı zamanda, RedBullDanceYour Style Türkiye Finali, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti ve dansseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Volkan Konak’tan unutulmaz bir gece

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri sahnesinde binlerce hayranıyla buluştu. Karadeniz ezgileriyle tanınan sanatçı, bu özel gecede Ege şarkılarıyla İzmirlileri coşturdu. Konak, "İzmir aşk şehridir ve bu akşam aşk şarkıları söyleyeceğim" diyerek izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 2 buçuk saat boyunca süren konserinde, sevilen şarkılarını ve İzmir Marşı’nı alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Çim Konserleri, ilerleyen günlerde Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerle devam edecek. Coşku, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı anısına düzenlenecek Haluk Levent konseriyle doruğa ulaşacak.

Alternatif sahnede Melis Fis fırtınası

Fuar'ın Alternatif Sahne'sinde ise genç yetenek Melis Fis sahne aldı. Özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Fis, “Kara Kedi” ve “Gülü Sevdim Dikeni Battı” gibi popüler şarkılarını seslendirerek dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Alternatif Sahne, fuar süresince Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer & SokratSt, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox gibi sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

RedBullDanceYour Style ile dansa doydular

Dans tutkunları için fuarın en heyecan verici etkinliklerinden biri de RedBullDanceYour Style Türkiye Finali oldu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, Hip Hop, popping ve house gibi sokak dansı türlerinin en iyileri yeteneklerini sergiledi. İzleyicilerin oylarıyla belirlenen birinciliği Esila Mayadağ kazandı. Esila, 9 Kasım’da Hindistan Mumbai’de düzenlenecek olan RedBullDanceYour Style 2024 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.