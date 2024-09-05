İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Yeni Çağın Yeni Marifetleri Buluşması

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen TechTalks etkinliğinde, teknoloji yazarı M. Serdar Kuzuloğlu, yapay zekanın gelecekteki etkilerini değerlendirdi ve önemli uyarılarda bulundu.

Geleceğe kapı aralayan buluşmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl “Teknoloji” teması ve “Zamanın Ötesine Geçiyoruz” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar kapsamındaki TechTalks etkinliğinde teknoloji yazarı ve trend avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, "Yeni Çağın Yeni Marifetleri" başlıklı konuşmasıyla teknolojinin toplumsal dönüşüme etkilerini ele aldı.

Teknolojinin dönüştürdüğü dünya

Kuzuloğlu, sunumunda 30 yıllık gazetecilik deneyiminden örneklerle, teknoloji ve trendlerin nasıl bir dönüşüm yarattığını anlattı. İnsanın teknoloji karşısındaki direncini, aynı zamanda duyduğu hayranlık ve kaygılarla harmanlayarak şu sözleri dile getirdi: "Değişim ve dönüşüme karşı bir mesafemiz var. Teknolojiye ilgiliyiz ama ‘bana bir şey olacak mı?’ diye soruyoruz. Değişim çok heyecan verici, fakat tehditler daha çok kafamızı kurcalıyor."

Yapay zekanın yükselişi ve yeni düzen

Kuzuloğlu, yapay zekanın iş hayatı ve eğitim sisteminde büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı. Yapay zekanın, insandan daha güvenilir bir otorite olarak görülmeye başlandığını belirterek, "İnsanın insanı yönettiği son kuşak olabiliriz. Bundan sonra insanları değil, yapay zekayı ikna etmek zorunda kalacağız" dedi.

Eğitim ve iş dünyasında yeni dönem

Kuzuloğlu, mevcut eğitim ve iş sistemlerinin değişen teknolojiye adapte olamadığını, bu sebeple büyük bir memnuniyetsizlik yaşandığını belirtti. Yapay zekanın hızla yaygınlaştığı günümüzde, eski düzenin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti. İnsanın bu yeni düzende rolünün küçüldüğüne dikkat çekerken, yapay zekanın getirdiği fırsat ve tehditlerin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.