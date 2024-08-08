İzmir'in tarihi yapıları arasında yer alan ve dikkat çeken Garanti Bankası (Eski Osmanlı Bankası) Binası, Fevzi Paşa Bulvarı'nın girişinde, sol köşede yer alıyor. Bu bina, 1926 yılında ünlü Mimar M. Mongeri tarafından tasarlanmış ve 1. Milli Mimari Akımı'nın önde gelen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Binanın mimarisi, erken Cumhuriyet dönemine ait özgün yapıları sevenler için adeta bir hazine niteliğinde. Camlı tavanı ile dikkat çeken geniş banka holü, süslü cephesi ve başlangıçta teras olarak tasarlanmış en üst katıyla, Ankara'daki Osmanlı Bankası binasına da oldukça benziyor.

Ne yazık ki, zamanla yapılan bazı değişiklikler yapının orijinal karakterine zarar vermiş. Özellikle teras katı, sonradan yapılan kapamalarla mimari dokusunu kısmen kaybetmiş durumda. Ayrıca, binanın yanında yer alan ve ilk başta banka ile birlikte tasarlanan iş hanı da yıkılarak yerine yeni bir şube binası inşa edilmiş. Orijinal kapısı da son yıllarda yıkılıp değiştirilmiş.

Bu tarihi bina, sadece mimari açıdan değil, İzmir'in kent dokusuna kattığı değerle de önemli bir durak. Şehrin bu köşesine yolunuz düştüğünde, binanın detaylarına yakından bakarak, geçmişin izlerini görebilir ve İzmir'in tarihi dokusunu bir kez daha hissedebilirsiniz.

Garanti Bankası (Eski Osmanlı Bankası) nerede, nasıl ulaşılır?

Adres: Fevzi Paşa Bulvarı No: 112, 35220 Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu taşıma: İzmir’in çeşitli bölgelerinden otobüs ve metro ile Fevzi Paşa Bulvarı'na ulaşabilirsiniz. Metro kullanıyorsanız, Konak İstasyonu'nda inip kısa bir yürüyüşle binaya ulaşabilirsiniz.

Özel araç: Şehir merkezine oldukça yakın olan bu bina, özel araçla ulaşım için de uygundur. Çevredeki otopark alanlarından faydalanabilirsiniz.