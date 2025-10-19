Eski İzmir Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Alaaddin Yüksel’in sağlık durumu, dört gün önce kötüye gitmişti. Nefes almakta güçlük yaşayan Yüksel, İstanbul’daki hastanede tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadı.
Yüksel’in cenazesi 20 Ekim Pazartesi günü İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
1950 yılında doğan Alaaddin Yüksel, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. Avukatlık stajını tamamlayan Yüksel, kamu görevine Kırklareli İl Maiyet Memurluğu ile başladı.
Sırasıyla Lüleburgaz Kaymakam Refikliği, Saray, Lalapaşa, Enez ve Meriç Kaymakamlıkları, Erzurum/Aşkale, Denizli/Çameli, Adana/Saimbeyli, Bolu/Gerede, Tekirdağ/Şarköy, Kocaeli/Körfez Kaymakamlıkları ve İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1983 yılında Almanya’da “İlçenin Yeri ve Önemi” konulu araştırmalarda bulunan Yüksel, 1990 yılında Harp Akademileri-Milli Güvenlik Akademisi’ni tamamladı.
Valilik ve Emniyet Görevleri
1996-1997: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili
1997-2000: Balıkesir Valiliği
2000-2003: İzmir Valiliği
2003-2010: Antalya Valiliği
2010-2014: Ankara Valiliği
Emekli olan Yüksel, evli ve iki çocuk babasıydı.