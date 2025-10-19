GTA 6'nın final sürümü aşırı gerçekçi bir deneyim sunacak

Emekli olan Yüksel, evli ve iki çocuk babasıydı.

Valilik ve Emniyet Görevleri 1996-1997: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili

1983 yılında Almanya’da “İlçenin Yeri ve Önemi” konulu araştırmalarda bulunan Yüksel, 1990 yılında Harp Akademileri-Milli Güvenlik Akademisi’ni tamamladı.

Sırasıyla Lüleburgaz Kaymakam Refikliği, Saray, Lalapaşa, Enez ve Meriç Kaymakamlıkları, Erzurum/Aşkale, Denizli/Çameli, Adana/Saimbeyli, Bolu/Gerede, Tekirdağ/Şarköy, Kocaeli/Körfez Kaymakamlıkları ve İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1950 yılında doğan Alaaddin Yüksel, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. Avukatlık stajını tamamlayan Yüksel, kamu görevine Kırklareli İl Maiyet Memurluğu ile başladı.

Alaaddin Yüksel’in sağlık durumu, dört gün önce kötüye gitmişti. Nefes almakta güçlük yaşayan Yüksel, İstanbul’daki hastanede tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadı.

Eski İzmir Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.

