Aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının bilgisine sunulur.

İkiçeşmelik mevkiinde arıza yapan araç nedeniyle Çankaya yönünde trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Yol kullanıcılarının bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerildi.

Arızalı aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yol güvenliğini sağlamak ve trafiği yeniden normale döndürmek için gerekli önlemleri aldı.

Alternatif güzergahlar

Fevzi Paşa Bulvarı: Yoğunluktan kaçınmak için Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Çankaya yönüne devam edilebilir.

Mithatpaşa Caddesi: Mithatpaşa Caddesi'ni kullanarak yoğun bölgeden uzaklaşmak mümkündür.

Şair Eşref Bulvarı: Şair Eşref Bulvarı, alternatif bir güzergah olarak değerlendirilebilir.