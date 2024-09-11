Doğaya olan farkındalığın arttığı, sürdürülebilir yaşamın ön plana çıktığı günümüzde, bisikletli turizm, hem sağlıklı hem de çevreye duyarlı bir seyahat yöntemi olarak dikkat çekiyor. İzmir de bu hareketin önemli bir parçası olmayı başardı ve Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) katılmak için 2016 yılında yaptığı başvuru kabul edildi. Peki, EuroVelo nedir ve İzmir bu ağın neresinde yer alıyor?

EuroVelo nedir?

EuroVelo, Avrupa genelinde 70 bin kilometrelik planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 16 farklı uzun yol bisiklet rotasını kapsayan bir bisiklet ağıdır. EuroVelo’nun güzergahları, bisiklet tutkunlarına sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda bir kültürel ve doğal keşif olanağı da sunuyor. Bu ağ, geçtiği ülkelere prestij kazandırırken, bisikletli turizmle her yıl yaklaşık 7 milyar avro brüt gelir elde ediliyor.

EuroVelo’nun en dikkat çeken rotalarından biri, İspanya’nın Kadiz kentinden başlayıp Yunanistan’ın Atina şehrine kadar uzanan Akdeniz rotasıdır. Feribot bağlantısı ile Güney Kıbrıs’a kadar ulaşabilen bu rota, dünyanın en etkileyici sahillerini ve tarihi miraslarını iki teker üstünde keşfetme imkânı sunuyor. İzmir de bu rotaya dâhil olarak bisiklet severlere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Türkiye'den EuroVelo’ya dâhil olan ilk kent: İzmir

İzmir, EuroVelo ağına Türkiye’den katılan ilk kent olma özelliğine sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisikletli turizmi teşvik etmek ve bu rotayı bisiklet tutkunları için uygun hale getirmek amacıyla önemli adımlar attı. Rota üzerindeki gerekli asfaltlama ve yol düzenlemeleri hızla tamamlandı, bisiklet bakım ve tamir üniteleri yerleştirilecek noktalar belirlendi. Ayrıca, bisikletli turistler için rehber niteliğinde olan veloizmir.org web sitesi faaliyete geçti.

İzmir EuroVelo rotası

İzmir EuroVelo rotası, bisikletle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için ideal bir güzergah sunuyor. İzmir rotasında Midilli Adası-Dikili Limanı ve Sakız Adası-Çeşme Limanı arasında iki giriş-çıkış noktası bulunuyor. Bu hat üzerinde bisiklet sürerken on yedi farklı antik kenti görme şansınız var! İşte bu rotada keşfedebileceğiniz bazı yerler:

Pergamon: Antik dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Pergamon, Bergama ilçesinde yer alıyor. Burada antik tiyatro, kütüphane ve tapınakları ziyaret edebilirsiniz.

Pitane: Dikili ilçesinde yer alan Pitane antik kenti, Ege'nin önemli yerleşimlerinden biri olarak tarihe tanıklık etmenizi sağlayacak.

Smyrna: İzmir’in kalbindeki bu antik şehir, Roma döneminin en önemli şehirlerinden biriydi. İzmir Agora’sı, Smyrna'nın önemli kalıntılarından biri olarak gezginleri büyülüyor.

Ephesos: Dünyaca ünlü Efes Antik Kenti, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunuyor. Büyük Tiyatro, Celsus Kütüphanesi ve Artemis Tapınağı burada sizi bekliyor.

Teos: Seferihisar ilçesindeki Teos, deniz kenarındaki antik limanıyla ünlü. Antik kentte yürürken tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Bisikletle doğaya ve tarihe yolculuk

500 kilometrelik İzmir rotası, bisiklet tutkunlarına Ege'nin eşsiz manzaralarını sunuyor. Bu rota, sadece sahillerde sürüş yapmanıza olanak tanımıyor, aynı zamanda antik kentleri keşfetme imkânı da veriyor. Ege’nin mavi suları, tarihi dokusu ve doğasıyla birleştiğinde, bu deneyim unutulmaz bir bisiklet turuna dönüşüyor.

Eğer siz de bisikletle seyahat etmeyi seviyorsanız ve hem doğayı hem de tarihi keşfetmek istiyorsanız, İzmir’in EuroVelo rotası tam size göre! Yolların güvenliği, bisiklet bakım üniteleri ve konaklama seçenekleriyle bu rota, Avrupa’nın en prestijli bisiklet rotalarından biri olarak bisiklet severleri bekliyor.

İzmir EuroVelo rotası üzerinde gezi planlaması

İzmir'deki EuroVelo rotasında pedal çevirmeye başlamadan önce gezi planınızı yaparken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

Bisikletinizin bakımını yaptırın: Yola çıkmadan önce bisikletinizin lastiklerini kontrol edin ve gerekli tamiratları yaptırın.

Su ve yiyecek stoğu yapın: Uzun mesafeli sürüşlerde yanınızda su ve enerji verecek yiyecekler bulundurmayı unutmayın.

Güneşten korunmayı ihmal etmeyin: Özellikle yaz aylarında İzmir’in sıcak güneşi altında pedal çevireceğiniz için güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

Duraklama noktalarını önceden belirleyin: Rota üzerinde dinlenebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz yerleri belirleyerek mola planları yapın.

İzmir'in EuroVelo rotası, doğa ve tarihin bir arada sunulduğu eşsiz bir gezi deneyimi vadediyor. Hem yerel bisiklet tutkunları hem de uluslararası turistler için ideal bir rota olan İzmir, iki teker üzerinde Ege’nin en güzel noktalarını keşfetme fırsatını sunuyor.