İzmir'de Fevzipaşa Bulvarı üzerindeki Basmane Kavşağı’na gelmeden sağ şeritte arızalanan bir araç, trafik akışını etkiliyor. Arızalı aracın bulunduğu bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Arızalanan araç nedeniyle Fevzipaşa Bulvarı üzerinde, Basmane Kavşağı’na doğru olan kısımda trafik akışında kısıtlamalar yaşanıyor. Şu an itibarıyla belirtilen noktadan geriye doğru kısa bir trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

İzmir Trafik Birimleri, yol güzergahını kullanacak sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle alternatif güzergahları tercih etmeleri önerisinde bulundu.