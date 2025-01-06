Artan girdi maliyetleri İzmir’de ekmek fiyatlarına yansıdı. Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, un ve mayanın yanı sıra akaryakıt, kira ve SGK primleri gibi 41 farklı maliyet kalemindeki artışlara dikkat çekerek, fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

“Dengeli Zam” uygulaması

Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğin sadece temel hammaddelerden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bizim girdilerimizde ortalama yüzde 50’lik bir artış oldu. Ancak toplumsal dayanışmayı göz önünde bulundurarak zam oranını yüzde 25 ile sınırlı tuttuk. İzmir Ticaret Odası, EBSO ve Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ederek bu fiyatı belirledik.”

Sırtı, mümkün olduğunca fiyat artışlarından kaçınmaya çalıştıklarını ancak mevcut koşullarda maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.