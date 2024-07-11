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Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre, lastik botun motor arızası yaşaması sonucu bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, sürüklenen bot içerisinde bulunan 20 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında bir lastik bot , motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde bulunan 20 düzensiz göçmen , Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

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